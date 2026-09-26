¿A un paso de EE. UU.? Tres alfiles del expresidente Petro alistan carpetas de información confidencial

SEMANA conoció que tres de las personas de mayor confianza del expresidente Gustavo Petro estarían desde hace semanas adelantando acercamientos con la justicia de Estados Unidos. La razón: están envueltos en investigaciones en Colombia por delitos de corrupción, pero su mayor preocupación es que podrían terminar procesados por las autoridades norteamericanas.

El expresidente Gustavo Petro destapó sus cartas y anunció los mecanismo para elegir candidatos en 2027

A través de abogados, han estado indagando sobre su situación en ese país, sus visas y otro tipo de restricciones. Uno de ellos armó con su equipo jurídico carpetas con información confidencial sobre varios escándalos en Colombia y la mantiene como un “seguro de vida”. ¿Estarán dispuestos a contar lo que pasó en el Gobierno Petro?