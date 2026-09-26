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¿A un paso de EE. UU.? Tres alfiles del expresidente Petro alistan carpetas de información confidencial

Uno de los involucrados tendría en su poder información confidencial sobre varios escándalos ocurridos durante el anterior Gobierno.

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Redacción Confidenciales
26 de septiembre de 2026 a las 2:40 a. m.
Tres personas cercanas a Gustavo Petro estarían acercándose a la justicia de Estados Unidos.
Tres personas cercanas a Gustavo Petro estarían acercándose a la justicia de Estados Unidos. Foto: FOTO: suministradas a semana - api

SEMANA conoció que tres de las personas de mayor confianza del expresidente Gustavo Petro estarían desde hace semanas adelantando acercamientos con la justicia de Estados Unidos. La razón: están envueltos en investigaciones en Colombia por delitos de corrupción, pero su mayor preocupación es que podrían terminar procesados por las autoridades norteamericanas.

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A través de abogados, han estado indagando sobre su situación en ese país, sus visas y otro tipo de restricciones. Uno de ellos armó con su equipo jurídico carpetas con información confidencial sobre varios escándalos en Colombia y la mantiene como un “seguro de vida”. ¿Estarán dispuestos a contar lo que pasó en el Gobierno Petro?