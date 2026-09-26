“Es un show y teatro”: víctimas rechazan la sanción de la JEP a Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’, en cementerio de Pitalito

Esta semana, la JEP trasladó a Rodrigo Londoño, Timochenko, hasta el cementerio de Pitalito, Huila, para que pague su pena de ocho años, una sanción restaurativa con trabajos físicos y logísticos por el delito de secuestro. Su presencia causó indignación: en el Valle de Laboyos viven víctimas de las Farc, entre ellas la exsecuestrada Consuelo González de Perdomo.

Cuestionan en vivo a Rodrigo Londoño, Timochenko, tras aparecer en “un cementerio con unos palitos en la mano y un machete”

La JEP no le permitió a Timo entrevistarse con las víctimas ni con la prensa. González quiso preguntarle por Silvio Burbano, Mariano Sánchez, Idelfonso Orozco y Erik Samboní, plagiados y asesinados, cuyos cuerpos nunca regresaron a sus familias. También por Javier Chimbaco, uno de los soldados que se encontró la guaca de las Farc en 2003, quien fue secuestrado y sus restos jamás fueron devueltos. “Eso sería arrepentimiento. Lo demás es show y teatro”, dijo Consuelo González.