Cuestionan en vivo a Rodrigo Londoño, Timochenko, tras aparecer en “un cementerio con unos palitos en la mano y un machete”

El pasado miércoles 23 de septiembre, Rodrigo Londoño, Timochenko, excomandante en jefe de las extintas Farc-Ep, compartió unas imágenes a través de su cuenta en X en las que apareció llevando a cabo labores de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, en el cementerio de Pitalito, Huila. Lo anterior, en medio de las sanciones impuestas por la JEP.

“Nos llena de satisfacción iniciar el cumplimiento de la sanción impuesta por la JEP. Martí decía: la mejor forma de decir es hacer. Hoy, desde Pitalito, Huila, trabajamos en la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, cumpliéndoles a Colombia y a las víctimas. La paz vencerá”, fue el mensaje que acompañó las fotos del exlíder guerrillero.

En una de las imágenes, Londoño apareció portando un machete y un palo. Ahora, en El Debate de SEMANA, Simón Molina, representante a la Cámara del Partido Creemos, lo cuestionó.

“Yo sí digo. Lo que pasó esta semana, uno viendo a Timochenko en un cementerio con unos palitos en la mano y un machete, es una burla para este país, es una burla para las víctimas de las Farc. Miles de víctimas de las Farc asesinados, secuestrados, víctimas del narcotráfico, del terrorismo. Eso no puede seguir siendo así”, dijo Molina en El Debate.

A propósito, Molina cuestionó a la JEP, dado que considera que es una burla a las miles de víctimas de las extintas Farc-Ep.

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“Yo creo que los procesos de paz son necesarios y que en esos procesos hay que ceder en cosas, pero yo creo también que hay unos límites, en los que realmente la JEP no ha sido capaz de sintonizarse con las víctimas y con lo que el país necesitaba”, agregó.

Por otra parte, Molina dijo que consideraba que ese tribunal de justicia transicional terminó siendo más “para condenar a soldados y policías, que para condenar a los guerrilleros y a los victimarios”.

Rodrigo Londoño en el Huila. Foto: Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)

“Y también terminó siendo un tribunal muy ineficiente. Insisto, solamente cuatro macrocasos han dado resultados importantes”, recalcó el congresista en El Debate de SEMANA.

A propósito, Timochenko dijo en otro mensaje que confía en que las sanciones que le impuso la JEP ayuden al esclarecimiento de la verdad.

“Confiamos en que el cumplimiento de nuestra sanción ante la @JEP_Colombia, el aporte al esclarecimiento de la verdad y nuestra asunción de responsabilidad contribuyan efectivamente a la paz de Colombia y a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Ese es nuestro anhelo”, fue el escrito de Timochenko este viernes 25 de septiembre.