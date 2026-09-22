“Creo que Sandra Ramírez ha cometido todos los crímenes que existen en la ley colombiana”

A la excongresista de las Farc Sandra Ramírez, viuda de Tirofijo, la Sala de Reconocimiento de la Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas, de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la citó a versión libre.

El tribunal de justicia transicional convocó a Ramírez para que entregue su versión sobre el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de las Farc en medio del conflicto armado.

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Por lo tanto, la JEP fijará en los próximos días la fecha en que Ramírez deberá acudir a dicha diligencia judicial.

Mientras llega ese día, la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien estuvo secuestrada durante más de seis años por las Farc, habló al respecto en El Debate de SEMANA.

“El caso de Sandra Ramírez es bien interesante, porque ella es una persona que ha sido muy agresiva en contra de las víctimas”, dijo Betancourt.

Así mismo, la excandidata presidencial señaló a Ramírez de haber llevado en su momento a niñas, que habían sido reclutadas forzosamente por las Farc, para que fueran abusadas por integrantes del secretariado de las Farc. Lo anterior, teniendo en cuenta la posición que ella tenía en esa guerrilla.

“Cuando se le increpó y se le dijo y se le acusó, la respuesta de Sandra Ramírez fue decir que trajeran los videos, que le trajeran pruebas de que ella había participado en eso”, agregó.

En tal sentido, Betancourt fue enfática en decir que el “cinismo de Sandra Ramírez no tiene parangón”.

“Es una persona de una frialdad. Es decir, ella ha cometido todos los delitos... Yo creo que cuando ella pasa cerca al Código Penal, este se revuelca de solo tenerla cerca, porque yo creo que ella ha debido cometer, es decir, ha hecho todos los crímenes que existen en la ley colombiana”, aseveró Betancourt en El Debate de SEMANA.

Por su parte, Sara Morales, vocera de la Corporación Rosa Blanca, calificó de vergonzoso el hecho de que, solo hasta ahora, la JEP haya llamado a versión libre a Ramírez.

“O sea, simplemente a justificar lo injustificable, porque ella simplemente va a decir: ‘No, es que yo fui una guerrillera como cualquier otra y estaba bajo órdenes’”, manifestó Morales en El Debate.

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No obstante, Morales aprovechó para hacer un pequeño recuento de quién fue Ramírez en las Farc.

“Ella sabía el tema de la planificación forzada y la aplicaba, porque siendo enfermera lo tenía que hacer. En el tema de los abortos forzados, era quien daba los medicamentos para que las personas perdieran a sus bebés y, cuando no, se implementaban medidas, como sacarnos [a los bebés] —va a sonar muy fuerte— con cucharas, que muchas de ellas, en este tema, no pudieron volver a tener hijos porque los daños fueron muy graves en su matriz”, agregó Morales en El Debate de SEMANA.