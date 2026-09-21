En medio de debate por presupuesto de la JEP, denuncian que “al abogado de Timochenko” le pagan esta multimillonaria suma

El coronel retirado Carlos Javier Soler habló con El Debate, de SEMANA. Lo hizo en el marco del anuncio del Gobierno de recortarle presupuesto a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

En el marco de su participación en El Debate, de SEMANA, junto a otros congresistas, Soler, quien a su vez es asesor y consultor en seguridad nacional, amplió sus denuncias sobre un supuesto turismo orquestado dentro de dicha corporación. Y mencionó a Rodrigo Londoño, conocido como Timochenko cuando fue jefe de esa guerrilla.

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El Debate, completo:

“Yo no soy partidario a acabar la JEP. Yo lo digo claro, hay que pedirle cuentas y hay que ponerla a trabajar. Un abogado de un militar en la JEP no lo hace la JEP, lo hace el Ministerio de Defensa a través de Fondetec (Fondo de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública). ¿Y sabe cómo se tomaron Fondetec con Velásquez (Iván Velásquez, exministro de Defensa)? Trajeron todas las ONG que nos demandaron durante 20 años y sacaron a los abogados que nos defendían y llenaron eso de personas de izquierda radical que no defienden a los militares. Entonces los soldados están vendiendo su carro para defenderse cuando ellos se metieron en líos defendiendo al Estado, no matando gente, porque aquí someterse a la JEP no es aceptar responsabilidades, someterse a su juez, pero sin abogado. Mientras al abogado de Timochenko le pagan $3.000 millones solo para que defienda a Timochenko, a mí eso no me parece", agregó.

“Me da pena, pero no estoy de acuerdo. Ni siquiera que me los pagara a mí, nadie, porque es que usted no puede cobrar es a millonarios, eso es botar billetes colombianos. Ellos tienen cómo pagar. ¿Sabe cuánto ha entregado la Farc de lo que se comprometió a entregar? El 14%. El 14% y el resto no, el oro se perdió, todo se enredó. Eso es una vagabundería porque ya le están incumpliendo y el primer traidor del acuerdo se llama Iván Márquez", agregó.

“Iván Márquez allá llegó y firmó en representación y fue el primero que salió corriendo y se desertó. O sea, eso nació medio cojo. Entonces yo quisiera que hubiera paz en Colombia, pero no a precio. Y uno acepta el riesgo de defender a los colombianos si nos dan las herramientas jurídicas, no que nos dejen botados y que el recurso se vaya para otro lado”, aseveró.

El militar retirado fue más allá y dejó abierta la posibilidad de indagar en algo, sobre lo que no dio más detalles. “Pregunte por un software que contrataron hace 3 años en la Jurisdicción Especial para la Paz en varios miles de millones de pesos. Portugués, hoy traducen en portugués y nadie lo entiende. Pregunte usted por eso, porque hay quejas en la Contraloría y en la Procuraduría y nadie arranca. De pronto ahí vamos a encontrar sorpresas de dónde es que se está yendo la platica”, puntualizó.

Este 21 de septiembre, Rodrigo Londoño emitió este comunicado con motivo de sus procesos pendientes en la JEP:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Una vez más, cumplimos.

Comienza un nuevo capítulo de un compromiso que no hemos dejado de sostener: el compromiso con la verdad, la reparación y la paz de Colombia.

Como comparecientes del Caso 01, iniciamos el cumplimiento de la sanción que nos ha sido impuesta a los miembros del último secretariado de las FARC, pero también con la presencia de comparecientes del antiguo Bloque Sur. No lo hacemos como quien salda una obligación. Lo hacemos entendiendo que la palabra empeñada ante las víctimas y ante el país tiene un valor fundamental, y siendo consecuentes con los principios que nos han guiado en el propósito de construir un país distinto.

Hemos aprendido, en cada encuentro con las víctimas, que las palabras no bastan para reparar el dolor causado, aunque guarden en sí el poder de generar posibilidades. No venimos a decir que estas acciones cierran las heridas, venimos a decir que estamos abriendo un camino, con hechos, hacia una reparación que las víctimas y las comunidades merecen y que Colombia necesita.

Reiteramos: Esta sanción no es un trámite. Es un ejercicio de responsabilidad y compromiso, de escucha profunda y de reparación frente a aquello que nos corresponde asumir.

En un momento complejo de la historia del país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su pasado mediante la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición. Por eso, es significativo que estas acciones restaurativas se desarrollen conjuntamente entre comparecientes de la Fuerza Pública y comparecientes de la extinta FARC-EP, convirtiendo el reconocimiento de responsabilidades en hechos concretos de reparación y reconstrucción social.

Hoy reafirmamos nuestra voluntad de avanzar, con responsabilidad y con hechos, en el cumplimiento de nuestras obligaciones ante las víctimas, ante la justicia transicional y ante Colombia. Ante este momento trascendental para la historia de nuestro país, manifestamos con absoluta convicción, que los firmantes de paz hemos cumplido, y seguiremos cumpliendo.

Integrantes del último Secretariado de las extintas FARC-EP

Pitalito, Huila, 21 de septiembre de 2026.