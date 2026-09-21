Timochenko reapareció para confirmar que cumplirá la sanción emitida por la JEP en el caso de secuestro. “No es un trámite”

En medio del debate por la efectividad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) durante sus ocho años y medio de existencia y lo que muchos han calificado como “sanciones leves” para los máximos responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, el excomandante de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, conocido como Timochenko, envió un mensaje frente al reciente fallo que se emitió en su contra por el delito de secuestro.

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Timochenko, último máximo comandante de las Farc y el encargado de firmar en 2016 el Acuerdo de Paz, aseveró que cumplirá la sanción de ocho años que le impuso la Sección de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad en el caso que investiga ‘la toma de rehenes, graves privaciones de la libertad y otros crímenes cometidos por las Farc’.

“Inició el cumplimiento de la sanción emitida por la JEP junto a los miembros del último Secretariado de las extintas Farc”, recalcó el excomandante guerrillero.

Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko. Foto: Colprensa

La “sanción propia”, que ha generado tantos cuestionamientos entre las víctimas, incluye la búsqueda de los cuerpos de los secuestrados muertos durante el cautiverio, así como aportes a la construcción de la verdad en este caso.

El exjefe de las Farc señaló que tras varios años de audiencias y escuchar a las víctimas tomaran la decisión de aceptar los cargos, lo que se tradujo en la aplicación de la primera sanción propia por parte de la JEP.

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“Sé que ninguna palabra puede borrar el dolor causado. A ellas, las víctimas les reafirmamos que cumplir esta sanción no es un trámite sino un ejercicio de responsabilidad y ejercicio revolucionario de escucha y reparación frente a lo que nos corresponde”, indicó.

Por esto, aseveró que ya cuentan con un cronograma para el cumplimiento de las labores que señala el auto que entró en ejecución el pasado 18 de septiembre.

“La JEP exige hechos restaurativos completos, por eso vamos a cumplir las tareas establecidas en el cronograma bajo responsabilidad de la JEP con disciplina, responsabilidad y respeto por las comunidades (...) En un escenario complejo como el que vive el país, tenemos el deber de demostrar que Colombia puede transformar su historia mediante la verdad, la justicia y la reparación”, añadió.

En sus palabras, el último Secretariado de las Farc ha cumplido con los compromisos del Acuerdo de Paz.

Respuesta de la JEP

En medio del aluvión de cuestionamientos y críticas por parte de diferentes sectores, el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, aseguró que ya puso en conocimiento de organismos internacionales como la ONU y la Corte Penal Internacional (CPI) las propuestas que buscan quitarle 100 mil millones de su presupuesto.

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Para el magistrado Ramelli, el apoyo que le ha dado el actual Gobierno a estas propuestas representa una afectación a la división de poderes públicos consagrado en la Constitución Política de 1991.

“Nosotros estamos haciendo lo que podemos, pero si el día de mañana no se pueden cumplir nuestras sentencias, lo digo de una vez muy claramente, no va a ser culpa nuestra, nosotros cumplimos, esa es la función como Poder Judicial. Quien tiene que ejecutar las sentencias es el Gobierno Nacional, entonces son tres temas, presupuesto, querernos reformar, violando también el mismo acuerdo que hemos venido hablando con la CPI y el tema de la no citación a la instancia de articulación, son tres componentes”, indicó.

El excomandante de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri, alias Timochenko, aseveró que cumplirá la sanción emitida por la JEP. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/YlsPJgV5c7 — Revista Semana (@RevistaSemana) September 21, 2026

“Ahora yo también quiero dejar un mensaje muy claro, nosotros no nos oponemos a que revisen todo nuestro presupuesto y todo lo que quieran, hemos dado todas las explicaciones en todas las instancias posibles, pero también en Colombia existe un principio constitucional que se llama separación de poderes, que a veces se les olvida, nosotros somos independientes, damos las explicaciones, pero somos una rama del poder público independiente y autónoma, que podemos dar explicaciones, pero no de rendirle cuentas a ninguna rama del poder público, eso es lo que hace que Colombia sea un Estado de Derecho, que exista independencia y autonomía judicial y nosotros no nos vamos a someter al Ejecutivo, no nos vamos a someter al Ejecutivo”, añadió.

Por el momento, será la Comisión Primera del Senado la que entre a debatir la propuesta elevada por el senador de Salvación Nacional, Enrique Gómez Martínez, de reducir el presupuesto de la JEP.