Servicio Geológico dio anuncio tras preocupante cifra de temblores en Chaparral, Tolima: “Es importante”

La actividad sísmica que se presenta en Chaparral, Tolima, llevó al Servicio Geológico Colombiano (SGC) a mantener un seguimiento permanente sobre la zona, luego de que durante los últimos dos días se registrara un comportamiento superior al observado recientemente.

Freddy Tovar, coordinador de la Red Sismológica Nacional de Colombia (RSNC), explicó que la secuencia comenzó el domingo 20 de septiembre y que los movimientos han tenido características que permiten conocer mejor el comportamiento registrado en el sur del Tolima.

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Así comenzó la actividad en Chaparral

De acuerdo con Tovar, el aumento de los movimientos empezó desde las primeras horas del domingo.

“El Servicio Geológico Colombiano, a través de la Red Sismológica Nacional de Colombia, informa que desde el día de ayer, 20 de septiembre de 2026, a las 4.52 de la mañana, se viene presentando una alta actividad sísmica en el municipio de Chaparral, Tolima”, señaló.

Freddy Tovar explicó cómo comenzó la seguidilla de sismos en Chaparral, Tolima. Foto: Getty Images / Servicio Geológico Colombiano

El balance entregado por la entidad, con corte a las 3:30 de la tarde del lunes 21 de septiembre, daba cuenta de más de 130 eventos con magnitud superior a 2,0. Cinco de ellos alcanzaron magnitudes iguales o superiores a 4,0.

Tovar agregó que los movimientos registrados han sido superficiales. “Las profundidades de estos eventos son superficiales, es decir, menor a 30 kilómetros de profundidad”, explicó.

¿Qué explica los temblores?

El SGC recordó que el Tolima cuenta con diferentes estructuras geológicas capaces de producir sismos. Sin embargo, la entidad también hizo una precisión sobre el comportamiento registrado durante estos días.

“Es importante recordarle a la comunidad que el departamento del Tolima es atravesado por diferentes fallas geológicas activas, que pueden causar este tipo de actividad sísmica”, afirmó Tovar.

A esto se suma que la cantidad de movimientos registrada recientemente está por encima de la observada durante las semanas anteriores.

“La sismicidad que hemos registrado en estos dos últimos días está por encima del promedio de la registrada en las últimas semanas”, indicó el coordinador de la RSNC.

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SGC mantiene vigilancia sobre la zona

La entidad continuará observando la evolución de la actividad y señaló que informará cualquier cambio relevante.

“Por eso, desde la Red Sismológica Nacional de Colombia, seguiremos haciendo el monitoreo y avisaremos oportunamente ante cualquier evolución de esta sismicidad”, dijo Tovar.

Más de 1.000 personas reportaron haber sentido los sismos registrados en Chaparral y otras zonas Foto: SGC / Getty Images

Hasta el corte informado, además, el SGC había recibido más de 1.000 reportes de personas que sintieron los movimientos, principalmente desde Tolima, Huila, Valle del Cauca, Quindío y Risaralda.

Finalmente, el funcionario pidió acudir a fuentes oficiales: “También invitamos a la comunidad a seguir las fuentes oficiales de información, como el Servicio Geológico Colombiano y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. De igual manera, a seguir las indicaciones de las autoridades locales”.