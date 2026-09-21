Avión de la Policía sufrió falla mecánica y se salió de la pista en aeropuerto de Popayán

Un avión de la Policía Nacional protagonizó un incidente este lunes, 21 de septiembre, mientras aterrizaba en el aeropuerto Guillermo León Valencia, en Popayán. La aeronave terminó fuera de la pista luego de presentar, según los primeros reportes, una falla mecánica.

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En el avión viajaban integrantes de la institución procedentes de otras regiones del país, quienes se desplazaban hacia el departamento del Cauca para sumarse a las labores de seguridad que adelantan las autoridades en esta zona del territorio nacional.

Tras el incidente, imágenes conocidas desde el lugar mostraron a la aeronave detenidafuera de la pista. El personal encargado de atender emergencias en la terminal aérea hizo presencia para verificar las condiciones del avión y de sus ocupantes.

No se reportaron personas heridas

Pese a la salida de pista, los primeros reportes indican que ninguno de los ocupantes resultó lesionado. Tampoco se han conocido, hasta el momento, consecuencias mayores derivadas del incidente.

Las versiones preliminares apuntan a que la aeronave presentó una falla mecánica durante la maniobra de aterrizaje. Sin embargo, serán las revisiones correspondientes las que permitan determinar con precisión qué ocurrió y qué provocó que el avión terminara fuera de la pista.

Colombia ha registrado varios accidentes aéreos durante 2026

El episodio ocurrido en Popayán se conoce en un año en el que se han presentado diferentes accidentes y emergencias aéreas en varias regiones del país. De acuerdo con reportes de la Aeronáutica Civil, hasta mediados de septiembre de 2026 se habían contabilizado 11 accidentes aéreos en Colombia.

Entre los casos registrados está el ocurrido el pasado10 de enero en inmediaciones de Paipa, Boyacá, donde una avioneta Piper Navajo se accidentó poco después de despegar. Seis personas murieron, entre ellas el cantante de música popular Yeison Jiménez, integrantes de su equipo de trabajo y el piloto.

Yeison Jiménez y el piloto, que también murió en trágico accidente. Foto: API - TikTok fer.torres87

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Otro de los hechos ocurrió el 28 de enero en una zona montañosa de La Playa de Belén, Norte de Santander. La aeronave, que prestaba servicio comercial para Satena, llevaba 15 personas a bordo, 13 pasajeros y dos tripulante, quienes fallecieron en el accidente.

A estos casos se sumaron otras emergencias durante los meses siguientes, entre ellas la de una aeronave militar Hércules C-130 en Puerto Leguízamo, Putumayo, y la caída de una Cessna 206 en junio, después de despegar de Villavicencio con destino a La Macarena.

Uno de los hechos más recientes ocurrió el 13 de septiembre, cuando una aeronave que cubría la ruta Condoto-Guaymaral se accidentó en una zona montañosa entre Chocó y Risaralda. A bordo viajaban cinco personas que regresaban de una brigada de salud y posteriormente se confirmó que no hubo sobrevivientes.

En el caso registrado este lunes en Popayán, por ahora se espera información oficial que permita establecer las causas exactas de la falla presentada por la aeronave de la Policía y determinar si el incidente ocasionó afectaciones en las operaciones del aeropuerto Guillermo León Valencia.