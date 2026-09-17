SEMANA revela cruda realidad del accidente de la avioneta en el Chocó: tragedia detrás del impacto

Tras la confirmación del hallazgo de la avioneta que cayó en el departamento del Chocó, accidente en el que fallecieron sus cinco ocupantes, la gerente de la Patrulla Aérea Colombiana, Pamela Estrada, habló sobre la misión humanitaria que adelantaban el piloto y las profesionales de la salud que perdieron la vida.

Abelardo De La Espriella confirmó que apareció la avioneta que cayó cerca de Chocó: “Todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”

Según explicó Estrada, el vuelo hacía parte de una brigada médica organizada por la Patrulla Aérea Colombiana en alianza con Colmédica, cuyo objetivo era llevar atención especializada a comunidades afectadas por el terremoto en la región.

Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá.



Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin… — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 16, 2026

En total, 33 personas participaron en la jornada, ofreciendo servicios de medicina general, pediatría, ginecología, urología, optometría, ecografías, medicina familiar y enfermería.

La brigada se desarrollaba en un colegio cercano a Opogodó, corregimiento de Condoto, uno de los sectores con mayores afectaciones por el movimiento sísmico.

Estrada explicó que la aeronave había realizado este tipo de recorridos previamente y que no existían advertencias sobre riesgos o condiciones adversas para el vuelo. Además, señaló que ese día se hicieron otros trayectos aéreos hacia la zona.

La directora recordó que la Patrulla Aérea Colombiana es una organización privada sin ánimo de lucro con seis décadas de trabajo humanitario, en la que pilotos voluntarios ponen sus aeronaves al servicio de misiones médicas en diferentes regiones del país.

Sobre las víctimas, Estrada destacó la vocación de servicio de quienes integraban la misión. Entre ellos estaban las enfermeras jefes Perla Álvarez y Sandy García, la pediatra María Victoria Guzmán, la radióloga Yulisa Figueredo y el piloto Mehmet Cankaya. La directora resaltó que eran personas que dejaban a sus familias y responsabilidades para participar en jornadas destinadas a brindar atención médica a poblaciones con dificultades de acceso a servicios de salud.

Estrada recordó a cada uno de los integrantes de la misión como personas con una profunda vocación de servicio y compromiso con las comunidades que necesitan atención médica. Señaló que detrás de cada profesional había historias familiares y personales marcadas por la entrega hacia los demás.

Entre las víctimas estaba Perla Álvarez, enfermera jefe e integrante del equipo directivo de Colombia Médica. Estrada la describió como una mujer dedicada a su labor, esposa y madre de tres hijos, que encontró en las brigadas humanitarias una forma de poner sus conocimientos al servicio de poblaciones vulnerables.

También falleció la doctora María Victoria Guzmán, pediatra, quien, además de su ejercicio profesional, era esposa, hija y madre de un niño de ocho años y una niña de 12 años. Para Estrada, su participación en estas jornadas reflejaba el compromiso de profesionales que decidían dedicar parte de su tiempo a llevar salud a territorios con mayores dificultades de acceso.

La enfermera jefe Sandy García fue otra de las integrantes de la misión. Trabajaba coordinando los programas de vacunación y era una de las voluntarias con mayor trayectoria dentro de la Patrulla Aérea Colombiana, pues llevaba cerca de seis o siete años participando en este tipo de actividades. Estrada destacó su compromiso con la organización, su dedicación a sus padres y el acompañamiento de su pareja, un médico familiar que también ha participado en misiones humanitarias.

La radióloga Yulisa Figueredo, profesional de la Clínica del Country, también hacía parte de estos equipos de atención. Además de participar en las brigadas organizadas junto a otras instituciones, viajaba durante el año en diferentes misiones de la Patrulla Aérea para apoyar con su conocimiento especializado. Estrada recordó que Yulisa era una persona comprometida con su labor y con su familia.

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El piloto Mehmet Kankaya, quien estaba a cargo de la aeronave, fue recordado por Estrada como una persona responsable, entusiasta y comprometida con las misiones humanitarias.

Relató que, durante su llegada a Condoto días antes del accidente, Kankaya le compartió con emoción la historia de una perrita que había encontrado en el aeropuerto junto a sus cachorros recién nacidos y expresó su intención de adoptarla cuando fuera posible. Ese momento quedó como uno de los últimos recuerdos que compartió con el piloto.

El presidente Abelardo De La Espriella confirmó que la avioneta desaparecida fue encontrada y que nadie sobrevivió. Foto: SEMANA

Estrada aseguró que la organización ha acompañado a las familias desde que se conoció el accidente y que actualmente sus esfuerzos están concentrados en apoyar a los allegados y realizar los procesos correspondientes tras la recuperación de los cuerpos.

Por ahora, las actividades humanitarias de la Patrulla Aérea Colombiana fueron suspendidas temporalmente. La organización tenía prevista una nueva brigada en Buenaventura, pero decidió aplazarla mientras afronta la emergencia interna causada por la pérdida de sus integrantes.

Finalmente, Estrada hizo un llamado a la prudencia frente a las versiones que circulan sobre las causas del accidente. Indicó que la investigación está a cargo de la Aeronáutica Civil y que, hasta el momento, no existe información oficial sobre lo ocurrido.