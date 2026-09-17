Revelan el último mensaje y foto que enfermera le envió a su mamá antes de morir en accidente de avioneta en Chocó

En las últimas horas se confirmó que fueron encontrados sin vida todos los ocupantes que iban en la avioneta que se accidentó en el departamento de Chocó. La noticia fue dada a conocer por el propio presidente Abelardo De La Espriella.

“El clima era perfecto y el cielo estaba bien despejado”: habla el encargado del aeropuerto de Condoto, Chocó, donde despegó la avioneta que se accidentó

Una de las víctimas fue identificada como Sandy García, una enfermera que lastimosamente iba en la aeronave cuando ocurrió todo. Ahora, las labores se centran en determinar las causas del siniestro.

Mientras que las autoridades avanzan en las investigaciones, poco a poco se han ido conociendo algunos detalles de los pasajeros. Precisamente, se reveló cuál fue el último mensaje que esta mujer le envió a su familia y el video que grabó minutos antes de que cayeran.

Julieth González, cuñada de Sandy, fue quien contó esto en diálogo con Noticias Caracol y aprovechó para recordarla. “Era una mujer muy intachable, muy dedicada a sus padres. Esto es muy duro”, dijo con la voz entrecortada y casi entre lágrimas.

Según comentó, en la mañana de ese trágico domingo la enfermera se tomó una foto cuando ya se encontraba al interior de la aeronave y se la envió a su mamá con el mensaje: “Ya en camino”.

Pocos minutos después, la mujer también grabó un video ya en las alturas, justo cuando se estaban alejando del centro poblado. Además, también hizo un audiovisual en el que se observa la selva del Chocó.

Luto en el país: ellos son los cinco integrantes de la patrulla aérea que murieron en el accidente de una avioneta en Chocó

Se cree que poco después fue que se cayó la avioneta y se perdió el contacto por completo con todos los tripulantes.

Sandy, según la describen, era una persona que disfrutaba ayudando a los demás, especialmente a sus pacientes. “Nosotros siempre nos dábamos cuenta de que ella se iba a su brigada por las fotos en sus estados, donde ella tomaba varios registros fotográficos”, comentó la familiar.

En total murieron cinco personas en este terrible hecho. Foto: Alcaldía municipal de Condoto - Redes sociales A.P.I.

“Le gustaba muchísimo apoyar las brigadas. Incluso mi hija sigue su profesión; en este momento ella también es enfermera”.

Por el momento, no se conocen las causas que desencadenaron este triste accidente, por lo que las autoridades ya se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo sucedido.