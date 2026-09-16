“El clima era perfecto y el cielo estaba bien despejado”: habla el encargado del aeropuerto de Condoto, Chocó, donde despegó la avioneta que se accidentó

Luis Enrique Delgado Palacios es un funcionario de la Aeronáutica Civil que lleva más de 30 años en la entidad y quien hoy está al frente del aeropuerto del municipio de Condoto, Chocó, de donde partió la avioneta Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó con cinco pasajeros a bordo, según confirmó el presidente Abelardo De La Espriella. La aeronave salió desde esa localidad y pretendía llegar hasta Guaymaral, en Bogotá.

Delgado Palacios habló con la periodista colombo-española Salud Hernández—Mora porque presenció cómo la aeronave partió desde Condoto y terminó, minutos después, chocada en medio de la selva.

Organismos de socorro y la Fuerza Pública continúan la búsqueda de la avioneta Cessna T206 desaparecida en el Chocó. Foto: Alcaldía de Condoto

“Llevo 32 años trabajando en el aeropuerto Mandinga, de Condoto, pero 34 en la Aerocivil. El clima era perfecto, muy bueno el clima, el cielo estaba bien despejado. Las cordilleras ubicadas alrededor del aeropuerto se veían desde lejos. Aquí donde despegaron había buen tiempo. No sabemos en ese sitio. Sobrepeso, nada. Inclusive”, narró a SEMANA.

La Aeronáutica Civil, así como la Fiscalía, iniciaron las investigaciones para tratar de establecer las causas reales que llevaron a la avioneta a accidentarse.

Aunque durante las primeras horas de este miércoles todo fue especulación, el presidente Abelardo De La Espriella le entregó el lamentable reporte al país.

“Con profundo pesar y tristeza confirmo al país el hallazgo del avión Cessna T206, de matrícula HK-4985, que se accidentó mientras cubría la ruta entre Condoto, Chocó, y Guaymaral, en Bogotá. Lamentablemente, las autoridades confirmaron que todos sus ocupantes fueron hallados sin vida”, dijo.

Y añadió: “Abrazo de corazón a sus familias, amigos y seres queridos en este momento de inmenso dolor. Los acompaño en su duelo con profundo respeto y elevo mis oraciones al Todopoderoso para que derrame sobre sus hogares consuelo, serenidad y fortaleza para sobrellevar tan irreparable ausencia. Paz en sus tumbas”, expresó el jefe de Estado.

Abelardo De La Espriella confirmó que avioneta desaparecida fue encontrada y que nadie sobrevivió. Foto: SEMANA

No obstante, el brigadier general Luis Miguel Díaz, del Comando Aéreo de Combate No. 5 de la Fuerza Aérea Colombiana, entregó un parte desalentador desde las primeras horas de la mañana de este miércoles.

Fuerza Aérea habría localizado avioneta reportada como desaparecida durante el pasado fin de semana. Foto: FAC

“Desde que recibimos la alerta aquí, en esta unidad de combate, de parte del Centro Nacional de Recuperación de Personal, se reaccionó con un helicóptero rapaz desde Quibdó. El helicóptero sur no pudo llegar hasta 15 kilómetros de donde se escuchaba la radiobaliza de la aeronave accidentada por condiciones meteorológicas. Se hizo un planeamiento con el Centro Nacional de Recuperación de Personal y se planearon unos patrones para poderlo realizar hasta el otro día, porque las condiciones meteorológicas no nos permitieron volar”, manifestó el alto oficial.

Los pasajeros fueron identificados como: