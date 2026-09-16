El director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Ríos, estuvo en la sesión de la Comisión Primera de la Cámara de Representantes en la que varios funcionarios del Gobierno de Abelardo De La Espriella se han referido al presupuesto que necesitan sus entidades para el 2027.

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En su caso, dijo que no le preocupa un recorte y denunció que la entidad se habría convertido “en uno de los mayores contrataderos del Estado”. Según dijo, encontraron que los contratos, es decir las OPS, crecieron en un 595 % durante los últimos cuatro años en la administración de Gustavo Petro.

El funcionario detalló que solo en el último año, entre el 2025 y el 2026, ese ítem creció un 228 %. “Eso demuestra que este contratadero que fue el Dapre fue creado desde el punto de vista de la contratación ad portas de un proceso electoral y por eso nosotros hemos empezado a reducir particularmente toda esa contratación y hemos parado la contratación del Dapre”, afirmó el funcionario.

Ríos dijo que están vigilando toda la contratación de la entidad porque, según él, muchas de esas contrataciones se hicieron de manera directa.

El funcionario mencionó que harán una auditoría detallada de la entidad y que se están revisando de manera individual cada uno de los contratos.

Ríos señaló que hubo “excesos” en la contratación de personal y en los eventos que se realizaron, sobre la cual se registró un incremento de 113 % cerca a las elecciones del 2026, por lo que solicitó frenar toda la contratación relacionada a ese aspecto, ya que considera que no haría parte de la misionalidad del Dapre.

El funcionario aseguró que la entidad podría funcionar con menos recursos de los que utilizaba el gobierno anterior. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

“Con los recursos que tenemos vamos a funcionar. Vamos a pasar de 4,1 billón de pesos que se tenía presupuestado en el gobierno anterior a 924.000 millones de pesos”, afirmó.

Ríos agregó que más allá del mensaje de austeridad del Gobierno están comprometidos con la reestructuración del Estado. Mencionó que más allá de entregarles ayudas a los ciudadanos, el foco debe estar en adelantar proyectos de infraestructura, seguridad, conectividad, entre otros.

El funcionario dijo que recortaron en casi un 65 % la contratación de personal de la entidad porque considera que con esos recursos pueden sacar adelante la capacidad administrativa y de ejecución del Gobierno.

Ríos dijo que implementará un “plan destrabe” para identificar en cada una de las entidades las resoluciones, directivas y decretos que están generando inconvenientes a la ciudadanía y empresarios para desarrollar proyectos.