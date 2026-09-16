Casos de trata de personas se suman a las alertas por niños, niñas y adolescentes desaparecidos en Bogotá

Durante los últimos días, la desaparición de niños, niñas y adolescentes en Bogotá ha tomado más relevancia en la opinión pública, tras el incremento de casos que no han sido resueltos aún.

Desapariciones de menores en Bogotá encienden alerta: 538 reportes en seis meses; hay preocupación por trata y explotación sexual

A este tema se ha sumado la posibilidad de que esos casos puedan estar relacionados con el delito de trata de personas.

Autoridades como el alcalde mayor de Bogotá y cabildantes ya se han pronunciado frente a la magnitud del fenómeno. Carlos Fernando Galán dijo que los reportes deben ser atendidos con rigor y que el Distrito acompaña a las familias y apoya las investigaciones de la Fiscalía y la Policía.

Poco antes, el concejal Julián Espinosa había compartido que, de acuerdo con cifras de la Policía Nacional y Medicina Legal, entre 2024 y junio de 2026 fueron reportadas como desaparecidas 6.091 personas en Bogotá. De este total, en 2024, 774 casos correspondieron a niños, niñas y adolescentes; en 2025 la cifra se ubicó en 814 y, hasta junio de 2026, ya había por lo menos 538 menores desaparecidos.

Al tiempo, numerosas voces piden explicaciones a autoridades como la Policía Nacional.

La concejal Diana Diago puso el tema sobre la mesa. Cuestionó al alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán, por el aumento sostenido de las cifras, según la Policía Nacional: con corte al 4 de agosto de 2026, se registraron 144 casos, frente a los 92 contabilizados durante todo 2025.

Bogotá acumula 144 casos de trata de personas en lo corrido de 2026, una cifra que ya supera los 92 casos registrados durante todo 2025. Foto: Jorge Orozco

Esto significa que, en poco más de siete meses, Bogotá ya superó en 52 el total de casos registrados el año anterior, un incremento del 56,5 %.

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La administración Galán, que ha sido altamente criticada por la inseguridad en Bogotá, actualmente es la que más reporta casos frente a los dos gobiernos anteriores. En los cuatro años de Peñalosa se reportaron 165 casos; en los de Claudia López, 220. En el gobierno de Galán van 315, casi el doble de los de la administración de Peñalosa.

La concejal Diana Diago cuestionó al Distrito por el aumento de los casos de trata de personas y pidió acciones concretas para enfrentar este delito en Bogotá. Foto: EÓN DARÍO PELÁEZ - SEMANA

La situación se evidencia de manera más preocupante si se analiza el comportamiento anual. Durante la administración Galán, los casos pasaron de 79 en 2024 a 92 en 2025 y a 144 en lo corrido de 2026. En apenas siete meses, los registros de este año superan en más de la mitad los casos contabilizados durante todo 2025.

“En marzo advertimos que la trata de personas estaba creciendo y exigimos acciones concretas. Cinco meses después, tenemos 144 casos en 2026 y 315 durante la administración Galán. La alerta que hicimos no fue atendida con la contundencia necesaria”, precisó la concejal Diago.

Las falsas ofertas de empleo se encuentran entre los mecanismos utilizados para captar víctimas de trata de personas, según las autoridades. Foto: Getty Images

De acuerdo con lo detectado por las autoridades, las falsas ofertas laborales son uno de los principales mecanismos de captación de personas.