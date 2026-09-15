Alcalde Galán se pronuncia sobre alarmante cifra de niños y niñas desaparecidos en Bogotá: “Ningún caso puede ser tomado a la ligera”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se pronunció sobre la situación de los menores de edad reportados como desaparecidos en la capital y aseguró que desde la Alcaldía existe una instrucción clara para que ninguno de estos casos sea tratado con ligereza.

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La declaración se conoce en medio de las alertas planteadas desde el Concejo de Bogotá sobre la necesidad de analizar las desapariciones de menores más allá de casos aislados.

El concejal Julián Espinosa había advertido sobre posibles conexiones entre fenómenos como la desaparición, el secuestro y la trata de personas, mientras que Sandra Forero también ha llamado la atención sobre la respuesta institucional frente a estas situaciones.

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Frente a ese panorama, Galán aseguró que la administración distrital aborda “con la mayor seriedad y rigor” todos los reportes relacionados con menores cuyo paradero se desconoce.

El mandatario explicó que desde el comienzo de su administración impartió una instrucción al secretario de Seguridad para que cada vez que se reciba el reporte de un menor desaparecido se activen acciones de apoyo a las autoridades encargadas de la investigación.

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Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA

“La instrucción que yo he dado y así estamos trabajando”, afirmó Galán, quien precisó que la Alcaldía debe apoyar a la Fiscalía y a la Policía, entidades que tienen a su cargo las investigaciones, además de mantener contacto con las familias de los menores.

Según el alcalde, ese acompañamiento busca aportar elementos que puedan contribuir a establecer qué ocurrió y avanzar en la ubicación de los niños.

“Ningún caso puede ser tomado a la ligera ni desechado”, enfatizó Galán, al señalar que el objetivo de la administración distrital es encontrar a todos los menores que permanecen desaparecidos.

El pronunciamiento pone nuevamente la atención sobre la respuesta de las autoridades frente a este fenómeno en Bogotá, en momentos en que desde el Concejo se ha planteado la necesidad de identificar si detrás de algunos reportes pueden existir estructuras o modalidades criminales que requieran una respuesta coordinada entre las diferentes entidades.

Galán insistió en que la prioridad de la Alcaldía es apoyar las investigaciones y acompañar a las familias hasta lograr establecer el paradero de los menores.