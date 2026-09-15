Autoridades rescataron a dos niños de 2 y 5 años que habrían sido abandonados al sur de Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá reportó un procedimiento que permitió el rescate de dos menores de edad, de 2 y 5 años de edad, quienes se encontraban atrapados y sin la supervisión de un adulto responsable en un inmueble del barrio La Fragua, en la capital del país.

Extranjeros usaron a un menor de edad para robar en Bogotá: lo dejaron abandonado en pleno crimen

Las labores de auxilio se desencadenaron tras las llamadas de alerta efectuadas por vecinos de la zona, quienes notaron la presencia y el peligro que corrían los dos hermanos en la estructura habitacional.

Alerta por cinco menores desaparecidos en Bogotá: tienen entre 9 y 14 años

Al arribar al punto señalado, las patrullas del cuadrante verificaron que los dos infantes se encontraban ubicados sobre el marco de una ventana en el primer piso del predio, desde donde solicitaban ayuda a los transeúntes.

Con la ayuda de habitantes del sector, los uniformados lograron ingresar al predio para poner a salvo a los niños y evaluar sus condiciones generales de salud e integridad.

Inadecuadas condiciones de higiene y falta de alimentos

Una vez en el interior de la residencia, los efectivos policiales constataron la gravedad del caso. De acuerdo con el reporte oficial suministrado por la institución, la vivienda presentaba condiciones inadecuadas de higiene y salubridad.

Policía rescata a dos niños de 2 y 5 años abandonados en el barrio La Fragua. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

Adicionalmente, las autoridades lograron evidenciar que los menores no habían recibido ningún tipo de alimento durante varias horas.

Las indagaciones preliminares adelantadas por los agentes del orden indicaron que la madre de los niños habría abandonado el inmueble desde la noche anterior, dejándolos desprotegidos.

Ante este panorama de vulneración, las unidades policiales retiraron a los dos hermanos del predio y activaron de inmediato la ruta de atención integral para la protección de la infancia.

Restablecimiento de derechos y cifras de rescates en 2026

Los dos menores de edad fueron puestos a disposición de las autoridades administrativas competentes y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidades encargadas de asumir el proceso de restablecimiento de sus derechos y definir su custodia temporal.

Policía rescata a dos niños de 2 y 5 años abandonados en el barrio La Fragua. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá

La institución precisó que la Seccional de Protección y Servicios Especiales ha logrado el rescate de 75 niños, niñas y adolescentes en presunto estado de abandono en lo corrido del año 2026.

Finalmente, la Policía Nacional instó a los padres de familia a ejercer la patria potestad con responsabilidad y recordó a la ciudadanía las líneas 123 de emergencias y 141 del ICBF para formular denuncias frente a cualquier vulneración de los derechos infantiles.