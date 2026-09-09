Balacera en Engativá frustró el robo de una camioneta de alta gama: un presunto delincuente fue capturado

Lo que parecía ser otro hurto de un vehículo de alta gama en el occidente de Bogotá terminó convertido en una persecución a tiros entre presuntos delincuentes y uniformados de la Policía. El hecho ocurrió en el barrio El Muelle, en la localidad de Engativá, durante la noche del lunes 7 de septiembre y la madrugada del martes 8.

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Balacera en Puente Aranda por intento de hurto a camioneta protegida en Bogotá Foto: CityTV

De acuerdo con información conocida inicialmente por CityTv, varios hombres habrían intentado apoderarse de una camioneta de alta gama tras intimidar con un arma de fuego a sus ocupantes. La situación fue advertida por uniformados que adelantaban labores de patrullaje y control en la zona.

La intervención de los policías cambió el rumbo del robo. Según la versión entregada por la Policía Metropolitana de Bogotá, uno de los presuntos responsables reaccionó ante la presencia de los uniformados y habría disparado contra ellos.

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La Policía Metropolitana de Bogotá anunció una ofensiva de 90 días contra 24 estructuras criminales. Foto: Composición Semana/ Secretaría de Seguridad/ Policía

Los agentes respondieron al ataque con sus armas de dotación. En medio del intercambio de disparos, uno de los señalados delincuentes resultó herido en una de sus extremidades inferiores y fue reducido por los policías.

El hombre fue capturado y trasladado posteriormente a un centro asistencial para recibir atención médica. Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron el arma de fuego que, según la Policía, habría sido utilizada tanto para intimidar a los ocupantes de la camioneta como para disparar contra los uniformados.

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Hurto de vehículos y motos en Bogotá, cifras exclusivas de la Policía Metropolitana. Foto: Policía Nacional / Getty Images / @PasaenBogota / Montaje: Semana

La reacción policial permitió, además, recuperar el vehículo, que posteriormente fue entregado a su propietario.

Sin embargo, el operativo no terminó con la captura de todos los integrantes del grupo. Los demás sospechosos lograron escapar del lugar y ahora son buscados por las autoridades.

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La Policía adelanta la revisión de cámaras de seguridad instaladas en el sector con el propósito de reconstruir la ruta de escape e identificar a los demás involucrados en el intento de hurto.

El caso vuelve a poner bajo la lupa el hurto de vehículos de alta gama en Bogotá y la utilización de armas de fuego durante este tipo de delitos. En lo corrido de 2026, según cifras de la Policía Nacional, se han realizado 32 capturas relacionadas con hurto de vehículos en la capital y se han recuperado 149 automotores.