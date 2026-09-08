En Bogotá, hay conductas que pueden generar medidas correctivas y multas de hasta $ 933.816, según el comportamiento y la norma aplicable.

Por ejemplo, las autoridades imponen sanciones por realizar necesidades fisiológicas en el espacio público, arrojar residuos o lavar vehículos y otros bienes en calles y espacios públicos.

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Abandonar residuos, escombros, muebles, colchones, llantas u otros elementos en calles y espacios públicos puede generar una multa general tipo 4 de $ 933.816 en 2026.

La Alcaldía de Bogotá ha reiterado que arrojar residuos en el espacio público constituye un comportamiento contrario a la convivencia. La sanción puede aplicarse especialmente en casos de disposición inadecuada de residuos voluminosos y escombros.

El Distrito dispone además de alternativas para evitar que estos elementos terminen abandonados en la vía pública.

Para solicitar la recolección de residuos de gran tamaño, como muebles viejos, colchones y escombros, se encuentra habilitada la línea 110.

El problema no es menor. De acuerdo con información de la Secretaría de Gobierno, durante los primeros meses de 2026 ya se habían impuesto más de 600 comparendos por mala disposición de residuos ordinarios y residuos de construcción y demolición.

Orinar en la calle puede generar una multa tipo 4

Una de las conductas expresamente prohibidas por la Ley 1801 de 2016 es realizar necesidades fisiológicas en el espacio público.

El artículo 140, numeral 11, establece esta conducta como contraria al cuidado e integridad del espacio público.

Para 2026, la multa general tipo 4 tiene un valor de $ 933.816.

La Secretaría Distrital de Gobierno también ha recordado que quienes sean sancionados por esta conducta pueden estar sujetos a medidas pedagógicas, de acuerdo con el procedimiento correspondiente.

Sin embargo, existe una consideración especial para las personas habitantes de calle.

La Corte Constitucional determinó que no puede aplicarse automáticamente esta sanción cuando la persona se encuentra en una situación en la que no tiene una alternativa material para acceder a servicios sanitarios.

Lavar un carro en la calle puede generar una multa de hasta $ 933.816 en Bogotá, según las medidas contempladas por la normativa de convivencia. Foto: dpa/picture alliance via Getty I

Lavar el carro en la calle también está prohibido

Otra práctica que puede generar sanciones es lavar vehículos en el espacio público.

El artículo 100, numeral 5, de la Ley 1801 establece como comportamiento contrario a la preservación del agua lavar bienes muebles en el espacio público, vía pública, ríos, canales y quebradas.

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia ya había advertido sobre esta conducta. Explicó que lavar vehículos con mangueras en la calle genera desperdicio de agua y puede dar lugar a una multa tipo 4.

Para 2026, esa multa tipo 4 corresponde a $ 933.816. Un documento oficial de aplicación de la norma publicado en 2026 registra una sanción de ese valor por lavar bienes muebles en el espacio público.

Las multas por determinadas conductas en el espacio público de Bogotá pueden alcanzar los $ 933.816. Foto: Adobe Stock

Aunque no hay “cámaras escondidas” que detecten este tipo de conductas, las autoridades pueden poner comparendos una vez detecten estas acciones.

El valor de la multa depende del tipo de infracción y de la norma aplicable para cada caso.

La recomendación para los ciudadanos es evitar utilizar calles, parques, andenes y otros espacios públicos para arrojar residuos, realizar necesidades fisiológicas o lavar vehículos.

Más allá de la sanción económica, estas conductas afectan la limpieza, el uso adecuado del espacio público y, en el caso del lavado de vehículos, la protección del recurso hídrico.