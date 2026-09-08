Mujer se hacía pasar por vendedora de ‘cachivaches’ en el centro de Bogotá, pero las cámaras revelaron lo que realmente hacía

La Policía Metropolitana de Bogotá le sigue haciendo frente a la venta de estupefacientes en la ciudad. Precisamente, en las últimas horas capturaron a una mujer de 20 años en el centro de la capital por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

De acuerdo con la teniente coronel Elizabeth Erazo, comandante de la estación de Policía de La Candelaria, esta mujer se hacía pasar como vendedora de ‘cachivaches’.

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Sin embargo, apoyados en las cámaras de videovigilancia en la localidad de La Candelaria, las autoridades lograron establecer que esta joven realmente era vendedora de sustancias estupefacientes.

“De manera inmediata, los uniformados se desplazaron al lugar y, mediante el seguimiento realizado a través de las cámaras, lograron ubicar a la ciudadana, quien había dejado una bolsa junto a la reja de un parque. Al verificar su contenido, fueron encontradas 36 dosis de bazuco. En el procedimiento fueron incautados 80 gramos y dinero en efectivo”, indicaron desde la Policía.

Tras lo anterior, la mujer fue capturada en flagrancia y trasladada a la URI de Puente Aranda, donde quedó a disposición de la autoridad competente para que responda por los delitos mencionados anteriormente.

Vendía “cachivaches” en #LaCandelaria pero cámaras de seguridad detectaron que presuntamente detrás de esta actividad se escondía el tráfico de bazuco.



En este seguimiento, la Policía Nacional llegó hasta un parque para descubrir 36 dosis del estupefaciente en una bolsa. pic.twitter.com/wtSWJq7bM1 — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 8, 2026

“La Policía Nacional continúa adelantando acciones operativas y de vigilancia para contrarrestar los hechos que afectan la seguridad y la convivencia ciudadana. Asimismo, invita a la comunidad a denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o en el CAI más cercano”, concluyó la Policía.

Por otra parte, la semana pasada, la Policía sorprendió a dos delincuentes en instantes en que atracaban a un empleado de una estación de gasolina ubicada en el barrio Provenza, localidad de Suba, en Bogotá.

Momento que los ladrones atracaba al empleado de la estación de gasolina. Foto: Policía Metropolitana de Bogotá.

El teniente coronel Julio César Botero, comandante de la estación de Policía de Suba, informó que los delincuentes fueron sorprendidos en momentos en que uniformados adscritos al CAI Rincón llevaban a cabo labores de patrullaje en inmediaciones de dicha estación de servicio.

Tras ser capturados, la Policía les halló un revólver con munición y un dispositivo móvil que había sido hurtado a la víctima.