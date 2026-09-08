Demolición del puente de la calle 100: estos son los desvíos y nuevas rutas sobre la carrera 11 que cambiarán la movilidad para los carros en Bogotá

La movilidad en el norte de Bogotá tendrá cambios importantes a partir de esta semana por el inicio del desmonte del puente vehicular de la carrera Séptima con calle 100.

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La estructura, que será reemplazada por un nuevo puente de cuatro carriles, comenzará a ser desmontada desde el domingo 13 de septiembre, en una intervención que se extenderá aproximadamente durante dos meses.

Los primeros ajustes para los vehículos particulares comenzaron hoy martes 8 de septiembre. Uno de los principales cambios se presenta en la carrera Séptima, donde para los vehículos que circulan de norte a sur se habilitó un desvío a la altura de la calle 102: los conductores podrán tomar la carrera 8A hacia el sur y posteriormente conectar con la calle 100 hacia el occidente.

Para quienes se movilizan de sur a norte, también hay un cambio importante: temporalmente, el carril oriental de la calzada oriental de la carrera 11, entre las calles 94 y 100, cambia de sentido y funcionará de sur a norte. La ciclorruta de este corredor no tendrá modificaciones.

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María Fernanda Ortiz, secretaria de Movilidad en Bogotá. Foto: X/@Maferoc - A.P.I.

¿Qué pasará desde el domingo 13 de septiembre?

A partir de ese día quedará cerrada la calle 100 entre las carreras séptima y novena A, además de los giros que actualmente se realizan en el puente de la carrera séptima. Sin embargo, durante el día se mantendrán dos carriles de circulación por sentido sobre la carrera Séptima. En las noches, debido a las labores de desmonte, quedará habilitado un carril por sentido.

Estas son las principales alternativas: Si va de sur a norte, podrá continuar por la carrera Séptima. También podrá desviarse en la calle 94 hacia el occidente.

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Las obras en la carrera Séptima obligarán a implementar nuevos cierres y modificaciones en la movilidad del sector. Desde el 21 de agosto habrá intervención entre las calles 102 y 116, con dos carriles habilitados por sentido. Foto: Captura de pantalla X @Maferoc

Una alternativa consiste en tomar la carrera Novena hasta la calle 97A, girar hacia el occidente hasta la carrera Novena A, tomar la calle 100 hacia el occidente y posteriormente conectar con la carrera 11 para continuar hacia el norte.

Otra opción es tomar la carrera 11 hasta la calle 100, girar hacia el oriente y utilizar el retorno de la carrera Novena A para regresar por la calle 100 y conectarse nuevamente con la carrera 11. También se podrá continuar por la calle 94 hasta la carrera 15.

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María Fernanda Ortiz secretaria Distrital de Movilidad de Bogotá Foto: Guillermo Torres / Semana

Quienes necesiten regresar posteriormente a la carrera Séptima podrán hacerlo tomando hacia el oriente por las calles 106, 116 o 127.

Si va de sur a occidente: desde la calle 94 deberá dirigirse hacia el occidente. Podrá tomar la carrera Novena hasta la calle 97A, continuar hasta la carrera Novena A y luego tomar la calle 100 hacia el occidente.

También podrá tomar la carrera 11 hasta la calle 100 y girar a la izquierda para continuar hacia el occidente. Una tercera alternativa será continuar hasta la carrera 15, tomar hacia el norte, conectar con la calle 100 y seguir hacia el occidente.

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Si va de norte a sur: podrá continuar utilizando la carrera Séptima. Como alternativa, podrá tomar la carrera 11 desde las calles 127 o 116 y continuar hacia el sur hasta la calle 94. Allí deberá girar hacia el oriente para volver a conectar con la carrera Séptima en sentido sur.

Si va de norte a occidente: deberá tomar la carrera Séptima y desviarse por la calle 102 hacia el occidente. Posteriormente, tendrá que tomar la carrera 8A hacia el sur y conectar con la calle 100 para continuar hacia el occidente.

Así se encuentra la movilidad a la altura de la estación Héroes de TransMilenio. Foto: SEMANA

Si va de occidente a norte: deberá utilizar el retorno ubicado en la calle 100 con carrera Novena A y posteriormente tomar la carrera 11 hacia el norte. Para volver a la carrera Séptima, podrá utilizar la calle 106 hacia el oriente.

Si va de occidente a sur: desde la calle 100 con carrera 11 deberá dirigirse hacia el sur hasta la calle 94 y, desde allí, conectar nuevamente con la carrera Séptima en sentido sur.

Puentes en la intersección de la calle 127, avenida Boyacá y avenida El Rincón. Foto: IDU - API

Además, para garantizar el acceso a los predios ubicados en el sector, la calzada lenta del costado sur de la calle 100, entre las carreras Séptima y Octava A, funcionará temporalmente en doble sentido.

El nuevo puente tendrá 461 metros de longitud y 16,20 metros de ancho, frente a los 205 y 10,50 metros de la estructura actual. Pasará de tener un carril por sentido a dos carriles por sentido y contará con pasos deprimidos para vehículos particulares. La obra está proyectada para quedar terminada hacia finales de 2027.