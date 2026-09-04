Anuncian cierres temporales en importantes vías de la ciudad por obras de la línea 1 del metro de Bogotá; prográmese

La empresa Metro de Bogotá informó que, a partir del lunes 7 de septiembre, se implementarán importantes cambios temporales en dos vías claves de la capital, debido al avance de las obras de la línea 1 del Metro de Bogotá.

Las obras se llevarán a cabo entre la transversal 17 y la avenida Caracas, y las actividades correspondientes se desarrollarán durante la noche.

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La intervención corresponde a la primera etapa de este proceso y contempla una nueva distribución del espacio en la zona donde actualmente se adelantan las obras.

El cambio está relacionado con una nueva etapa de construcción que incluye el izaje de dovelas sobre la avenida Calle Primera. De acuerdo con la información divulgada por la entidad, estas actividades se realizarán en horario nocturno.

Cierres Metro Bogotá Foto: Cuenta X Metro Bogotá

Cierres Metro Bogotá Foto: Cuenta X Metro Bogotá

Cierres Metro Bogotá Foto: Cuenta X Metro Bogotá

Cierres Metro Bogotá Foto: Cuenta X Metro Bogotá

Según el esquema presentado por Metro Bogotá, se mantendrán los flujos vehiculares en ambos sentidos. El tránsito hacia el oriente circulará por la zona habilitada, mientras que también se garantizará el paso de vehículos hacia el occidente.

Además, se dispondrán senderos peatonales para permitir el tránsito de las personas que se movilizan por este sector. La zona de intervención está ubicada sobre la calle Primera, entre la transversal 17 y la avenida Caracas.

Las imágenes divulgadas por Metro Bogotá muestran parte de la infraestructura que ya se encuentra instalada en el sector, incluida la denominada viga lanzadora, utilizada en el proceso constructivo del viaducto.

El izaje de dovelas hace parte de las actividades necesarias para continuar con la construcción de la estructura elevada. Por esta razón, durante el desarrollo de los trabajos será necesario realizar modificaciones temporales en la movilidad del sector.

Metro Bogotá recomendó a los ciudadanos planificar sus desplazamientos y tener en cuenta los cambios que comenzarán a aplicarse desde el próximo 7 de septiembre.