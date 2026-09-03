Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá, habló con El Debate, de SEMANA. Durante la entrevista, el mandatario dio cuenta de su reunión con el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, quien recorrió a su lado las obras del metro de Bogotá.

En el marco de la entrevista, Galán fue consultado por su reacción al conocer que el Gobierno había designado una gerente para Bogotá. El presidente Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como nueva gerente de Bogotá, un cargo recién creado y con el que el Gobierno nacional buscaría apoyar los proyectos que se realizan en la capital.

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Vea la entrevista completa con Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá:

La nueva funcionaria es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. También cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia.

Su hoja de vida le ha servido, en combinación con su carrera pública, para ocupar el puesto de gerente de la capital colombiana. Entró a la política cuando buscó llegar a la Junta Administradora Local de Puente Aranda, pero no logró obtener el cargo.

En 2008, llegó al Concejo de Bogotá con el Partido Liberal; luego logró la reelección en 2011. En 2016, hizo parte de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, como directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Regresó a este cabildo para el periodo 2024-2027.

Clara Lucía Sandoval, gerente del Gobierno para Bogotá Foto: Concejo de Bogotá

En El Debate, de SEMANA, Galán fue consultado por ese nombramiento. “Yo entiendo que ha habido críticas de algunos sectores, ‘que pusieron alguien por encima al alcalde’. Puede que el nombre genere algo de confusión, pero el rol que me ha planteado el presidente es necesario”, aseguró, al indicar que en otros gobiernos, no solo el de él, los compromisos entre la administración distrital y el Ejecutivo no terminan siendo validados por nadie. “Nos ayuda a que esos compromisos se cumplan desde el Gobierno nacional, un rol positivo para destrabar cosas”, agregó, al tiempo que consideró que puede ser un rol “propositivo” y reafirmó que la comunicación entre alcalde y presidente seguirá.

De La Espriella contó que Sandoval se encargará de articular los grandes proyectos de la capital, hacer seguimiento permanente a su ejecución y ayudar a destrabar lo que sea necesario para convertirlos en resultados. Las prioridades fueron diseñadas con Galán, y se estableció un nuevo capítulo de la relación entre el distrito y la Casa de Nariño, que estuvo marcada por múltiples polémicas y reclamos en la era de Gustavo Petro.

De La Espriella declaró que la movilidad y la seguridad son los ejes del plan que tiene para Bogotá. El principal reto será la construcción y puesta en marcha del sistema metro. “Vamos a trabajar conjuntamente en proyectos estratégicos, como las líneas 1, 2, 3 y 4 del metro, Regiotram, la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) Canoas, infraestructura, vivienda, competitividad y, de manera prioritaria, seguridad”, comentó De La Espriella en su cuenta de X.

El jefe de Estado aseguró que no competirá entre administraciones ni va a crear más burocracia: “Venimos a sumar capacidades, destrabar proyectos y entregar resultados. Bogotá está por encima de cualquier diferencia política. Quiero responsables, cronogramas, seguimiento y ejecución para construir la capital de las próximas décadas: mejor conectada, más segura, moderna y con mayores oportunidades para su gente”.

El presidente, Abelardo De La Espriella, y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Los acompaña Clara Lucía Sandoval, gerente del Metro para Bogotá Foto: Cuenta de X Carlos Fernando Galán, Alcalde de Bogotá / API

Galán estuvo con el mandatario observando las obras del metro de Bogotá y confirmó que el 15 de marzo de 2028, cuando él sea exalcalde, está previsto que se ponga en marcha el sistema de transporte tras décadas de pugnas políticas y administrativas. El jefe de Estado, entre tanto, prometió ayudar para que las líneas 2, 3 y 4 de dicho metro de Bogotá empiecen el proceso de licitación y construcción cuanto antes.