En las últimas horas, el presidente Abelardo De La Espriella oficializó el nombramiento de Clara Lucía Sandoval como nueva gerente de Bogotá, un cargo recién creado y con el que el Gobierno nacional buscaría apoyar los proyectos que se realizan en la capital.

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Sandoval deja su silla en el Concejo de Bogotá para asumir el importante cargo, que promete ser un enlace entre la Nación y la administración del actual alcalde de la capital, Carlos Fernando Galán. Deberá enfocarse principalmente en proyectos estratégicos para Bogotá.

Sandoval dejará su curul en el Concejo de Bogotá para asumir el nuevo reto como gerente de la capital colombiana. Foto: Concejo de Bogotá

Esta designación marca un antes y un después en la carrera política de Sandoval, pues antes de llegar al Consejo, fue integrante de la Misión Carismática Internacional, más conocida como G12, que es una de las iglesias cristianas más importantes del país y con mayor influencia.

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De acuerdo con su perfil, la nueva funcionaria es profesional en Relaciones Internacionales y Estudios Políticos de la Universidad Militar Nueva Granada. También cuenta con una especialización en Gobierno, Gerencia y Asuntos Públicos de la Universidad Externado de Colombia.

La nueva gerente de Bogotá cuenta con experiencia en el sector público y una trayectoria de varios años en el Concejo de la ciudad. Foto: Presidencia.

Su hoja de vida le ha servido, en combinación con su carrera pública, para ocupar el puesto de gerente de la capital colombiana. Entró a la política cuando buscó llegar a la Junta Administradora Local de Puente Aranda, pero no logró obtener el cargo.

Llegó en 2008 al Concejo de Bogotá con el Partido Liberal; luego logró la reelección en 2011. En 2016 hizo parte de la Alcaldía de Enrique Peñalosa, como directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Luego regresó a este cabildo para el periodo 2024-2027.

Clara Lucía Sandoval también estuvo vinculada a la administración de Enrique Peñalosa como directora del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal. Foto: Tomado del Twitter @clarasandoval

Durante su paso por esta corporación, pudo hacer parte de las comisiones de Gobierno, Hacienda y de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer. Además, estuvo en cargos de dirección dentro de comisiones y ha estado presente en debates relacionados con temas presupuestales, contratación, movilidad e infraestructura.