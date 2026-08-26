Este es el plan de Abelardo De La Espriella para Bogotá: ampliación del metro, Regiotram, seguridad y vivienda

El presidente Abelardo De La Espriella oficializó este 25 de agosto a Clara Lucía Sandoval como gerente de Bogotá, un nuevo cargo que creó el Gobierno nacional para atender las necesidades y problemas de la capital del país. A su vez, él reveló el programa que priorizará para la ciudad.

Junto al alcalde Carlos Fernando Galán, De La Espriella contó que Sandoval se encargará de articular los grandes proyectos de la capital, hacer seguimiento permanente a su ejecución y ayudar a destrabar lo que sea necesario para convertirlos en resultados.

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Las prioridades fueron diseñadas con Galán, y se estableció un nuevo capítulo de la relación entre el distrito y la Casa de Nariño, que estuvo marcada por múltiples polémicas y reclamos en la era de Gustavo Petro.

De La Espriella declaró que la movilidad y la seguridad son los ejes del plan que tiene para Bogotá. El principal reto será la construcción y puesta en marcha del sistema metro.

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“Vamos a trabajar conjuntamente en proyectos estratégicos, como las líneas 1, 2, 3 y 4 del metro, Regiotram, la PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) Canoas, infraestructura, vivienda, competitividad y, de manera prioritaria, seguridad”, comentó De La Espriella en su cuenta de X.

El jefe de Estado aseguró que no competirá entre administraciones ni va a crear más burocracia: “Venimos a sumar capacidades, destrabar proyectos y entregar resultados. Bogotá está por encima de cualquier diferencia política. Quiero responsables, cronogramas, seguimiento y ejecución para construir la capital de las próximas décadas: mejor conectada, más segura, moderna y con mayores oportunidades para su gente”.

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Por su parte, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, se mostró satisfecho por los resultados de la reunión. Comentó que el presidente tiene toda la disposición para trabajar de manera coordinada por Bogotá y por las regiones de Colombia, y reveló que en estos días ya se lograron destrabar iniciativas clave, como la ampliación de la autopista norte.

“Los bogotanos esperan resultados y tenemos una agenda clara en seguridad, infraestructura, vivienda, desarrollo social y medioambiente. Vamos a cumplirla, para eso es clave un Gobierno nacional comprometido con Bogotá y que trabaje articuladamente con la Alcaldía”, comentó el mandatario.