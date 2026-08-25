Camilo Naman Louis Castaño fue nombrado cónsul general de Colombia en Nueva York

A través del Decreto 1302 del 25 de agosto de 2026, el Gobierno nacional oficializó el nombramiento de Camilo Naman Louis Castaño como nuevo cónsul general de Colombia en Nueva York, Estados Unidos.

Abelardo De La Espriella tras reunión con el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán: “Vamos a imponer la ley”

La decisión quedó consignada en el documento expedido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que se establece que Castaño ocupará el cargo de cónsul general central, código 0047, grado 25, dentro de la planta de personal del despacho de los jefes de misiones diplomáticas y oficinas consulares.

El nombramiento implica que Castaño pasará a tener bajo su responsabilidad las funciones consulares correspondientes a esa representación colombiana en territorio estadounidense.

Según señala expresamente el decreto, el funcionario ejercerá sus labores en el Consulado General Central de Colombia en Nueva York y, adicionalmente, se desempeñará como jefe de la Oficina Consular.

Desde esa dependencia se adelantan diferentes trámites y servicios dirigidos a los ciudadanos colombianos que se encuentran en esa zona de Estados Unidos, por lo que la cabeza del consulado tiene entre sus responsabilidades la coordinación de la atención y de las labores consulares que presta la representación del país.

Los gastos que contempla el nombramiento

El decreto también dedica uno de sus artículos a establecer cómo serán cubiertos los gastos derivados del traslado y posesión del nuevo funcionario en el exterior.

Según el documento, las erogaciones ocasionadas por el cumplimiento de la decisión, entre ellas el reconocimiento de viáticos por desplazamiento, el transporte de menaje doméstico y el suministro de pasajes, serán pagadas con cargo a los presupuestos del Ministerio de Relaciones Exteriores y de su Fondo Rotatorio.

José Manuel Restrepo responde a reclamo del embajador de China en Colombia

La medida se produce como parte de las facultades que tiene el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, para realizar nombramientos dentro del servicio exterior.

En el decreto se invoca específicamente el numeral 2 del artículo 189 de la Constitución Política, así como el parágrafo primero del artículo 6 del Decreto Ley 274 de 2000.

Por otra parte, la Dirección de Talento Humano del Ministerio de Relaciones Exteriores tendrá a su cargo la comunicación formal de la decisión, siguiendo los procedimientos establecidos por la normativa correspondiente.

El decreto determina, además, que el nombramiento entra en vigencia desde la fecha de su expedición, este 25 de agosto de 2026, por lo que la designación quedó formalizada desde este martes.

El documento aparece firmado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula Escobar, y con su expedición queda oficializado el relevo al frente de la representación consular colombiana en Nueva York.