Empresas se suman a las ayudas por el terremoto en Colombia: donaciones, medicamentos y recursos para damnificados

La emergencia provocada por el terremoto del pasado 10 de agosto sigue despertando muestras de solidaridad en diferentes sectores del país. Además de las ayudas institucionales y las donaciones de ciudadanos, empresas privadas comenzaron a movilizar recursos para atender algunas de las necesidades de las comunidades damnificadas.

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Entre las iniciativas anunciadas recientemente están las de Lummia y Andrés Carne de Res, que plantearon mecanismos distintos para apoyar a los afectados, especialmente en Buenaventura, Chocó, Cali y el Eje Cafetero.

En el caso de Lummia, sus fundadores, Nicolás Moreno y Julián Mora, decidieron concentrar parte de sus esfuerzos en Buenaventura, ciudad con la que la compañía mantiene una relación particular, debido a que por su puerto ingresan sus productos al territorio colombiano.

Utilidades de agosto y medicamentos para Buenaventura

Una de las primeras acciones de la compañía fue movilizar desde Bogotá cerca de 350 kilos de medicamentos e insumos médicos, entre ellos antibióticos, antialérgicos, medicinas para niños y adultos mayores, jeringas, pañales y elementos ortopédicos. La recepción de la carga fue coordinada con el Aeroclub del Pacífico.

Posteriormente, Moreno y Mora anunciaron que el 100 % de las utilidades generadas por Lummia durante agosto será destinado a familias afectadas en Buenaventura. La empresa calcula que el aporte podría acercarse a los $ 200 millones de pesos, aunque el monto definitivo dependerá del cierre financiero del mes.

“Esto no se soluciona en 10 días”, señaló Moreno al explicar que buscan mantener el apoyo incluso cuando disminuya la atención sobre la emergencia y numerosas familias todavía enfrenten las consecuencias de haber perdido viviendas, pertenencias y recursos básicos.

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Restaurantes también abrieron alternativas para ayudar

Desde el sector gastronómico también surgieron iniciativas. Andrés Carne de Res, junto con la Fundación Gastronomía Social Colombia, puso en marcha “Andrés se suma para ayudar”, una estrategia que estará vigente hasta el próximo 28 de septiembre.

La campaña contempla tres mecanismos: kits de aseo, materiales de construcción y mantenimiento, así como recursos provenientes de la venta de cholaos y luladas seleccionados. En este último caso, el 100 % del valor de venta antes de impuestos será destinado a la Fundación Gastronomía Social Colombia, dentro de su campaña “Juntos por Colombia”.

La iniciativa está disponible en Andrés Chía, Andrés D. C. y las plazas de El Retiro, Gran Estación, Hacienda Santa Bárbara y Santafé. Según la información entregada, los esfuerzos buscan respaldar a comunidades golpeadas por la emergencia en Chocó, Cali y el Eje Cafetero.

Las dos iniciativas se suman a la movilización de recursos que se ha producido desde distintos sectores después del terremoto, en momentos en los que las comunidades afectadas continúan requiriendo apoyo para avanzar en la recuperación y reconstrucción de sus vidas y sus viviendas.