La ganadería colombiana tendrá este fin de semana una cita que irá más allá de la exposición y los negocios.

En el marco de la 79ª Feria Nacional Cebú, que avanza en Montería, Asocebú y la Gobernación de Córdoba unieron esfuerzos para llevar la solidaridad al evento y recaudar recursos destinados a familias que atraviesan momentos difíciles por emergencias.

El arte que se convierte en ayuda

La iniciativa solidaria de la 79.ª Feria Nacional Cebú contempla dos acciones diferentes.

La primera está relacionada con la obra “Riqueza Sinuana”, creada por los artistas cordobeses de Pintando 4 Historias e inspirada en los 80 años de Asocebú.

El lienzo será subastado durante uno de los remates de este fin de semana y la totalidad de los recursos obtenidos por su venta será destinada a apoyar a las familias cordobesas afectadas por las inundaciones.

La segunda acción estará a cargo directamente de Asocebú.

La asociación anunció que donará el 100 % de las utilidades que reciba de Subastar por los remates realizados durante la 79.ª Feria Nacional Cebú para apoyar a las familias afectadas por el sismo del pasado 10 de agosto, que golpeó diferentes regiones del país.

Más allá de los negocios y la exhibición de ejemplares, los remates y la subasta de “Riqueza Sinuana” se convierten en una oportunidad para que el sector ganadero contribuya a las familias que hoy necesitan apoyo tras las inundaciones en Córdoba y el sismo del 10 de agosto.

La feria convirtió sus remates y la subasta de la obra “Riqueza Sinuana” en oportunidades para apoyar a familias afectadas por las inundaciones en Córdoba y el sismo del 10 de agosto. Foto: Composición Semana/ cortesía Asocebú/ AFP

Una feria que busca dejar una huella más allá de la ganadería

La propuesta cuenta con el respaldo de la Gobernación de Córdoba y de aliados como Ganacor, el Comité de Cebuinos Lecheros y Cruces y el Comité Cebuista de Córdoba.

El llamado de los organizadores está dirigido a los ganaderos, compradores y visitantes para que conozcan la obra y se sumen a las acciones solidarias.

Así, la 79ª Feria Nacional Cebú busca que la celebración de la actividad ganadera también sirva para acompañar a quienes enfrentan las consecuencias de las inundaciones en Córdoba y del sismo del 10 de agosto.

En medio de los negocios, las exposiciones y los remates, esta iniciativa pretende demostrar que la ganadería también puede convertirse en un punto de encuentro para ayudar a las comunidades afectadas y transformar la solidaridad en acciones concretas.

La propuesta cuenta con el respaldo de la Gobernación de Córdoba y de aliados como Ganacor, el Comité de Cebuinos Lecheros y Cruces y el Comité Cebuista de Córdoba.