Miguel Quintero Calle: por segunda oportunidad aplazan la audiencia de imputación de cargos

A última hora fue aplazada la audiencia en la cual se le iban a imputar cargos a Miguel Quintero Calle por su presunta participación en el carrusel de contratos en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá (AMVA).

La diligencia estaba programada para las 2:10 de la tarde de este martes 25 de agosto. Sin embargo, el apoderado de Álvaro Villada García, exsubdirector financiero del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, pidió fijar una nueva fecha.

Esto, al indicar que tenía un compromiso profesional. El despacho aceptó la petición y en los próximos días la Rama Judicial deberá establecer una nueva fecha y hora para la audiencia de imputación de cargos.

Indignante.

Hoy se iba a realizar la audiencia de imputación de cargos contra el hermano del jefe del GDO Hermanitos Q y su socio, Sebastián Ortega. ¿Qué pasó? La defensa pidió aplazarla.



Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con… https://t.co/wyh9Y1YXcX — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) August 25, 2026

Tras conocerse el nuevo aplazamiento, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, aseguró que era “indignante”.

“Otra vez intentan dilatar el proceso y evadir la justicia. Que no confundan dilatar con escapar. Le pido a la Fiscalía que, con todos los elementos que ya tiene, proceda con las capturas y no espere a que sigan dilatando el proceso o, peor aún, a que puedan hacerle daño a los testigos”, señaló el mandatario en su cuenta de X.

“Como víctimas, exigiremos que la audiencia se reprograme cuanto antes. Estaremos en cada audiencia, hasta que respondan ante la justicia todos los responsables del saqueo a Medellín y aparezca hasta el último peso”, enfatizó.

*En desarrollo…