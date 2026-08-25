Procuraduría exige seguridad para la excandidata al Congreso atacada en Santa Marta

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, le pidió a las autoridades competentes garantizar la seguridad de la excandidata a la Cámara de Representantes, Naylea Barros, después de que fue víctima de un atentado terrorista en el barrio Bavaria, en Santa Marta.

A través de la cuenta oficial de X de la Procuraduría, Eljach manifestó lo siguiente: “Rechaza atentado contra la excandidata a la Cámara de Representantes del Pacto Histórico, Naylea Barros, cuando se movilizaba en su vehículo en Santa Marta. Condena cualquier tipo de violencia e insta a las autoridades a tomar medidas para garantizar su seguridad y dar con los responsables del hecho”.

La líder política resultó ilesa de este nuevo hecho de violencia en Colombia, pero las autoridades y los entes de control han exigido justicia para la excandidata Barros, luego de ser blanco de un ataque armado durante la noche del lunes 24 de agosto.

Después del ataque, Naylea Barros confirmó en sus redes sociales: “Este hecho se suma a más de tres meses de amenazas, hostigamientos e intimidaciones que también han recaído sobre personas cercanas a mí”.