Un nuevo incendio volvió a encender las alarmas en el antiguo Portal de Metrolínea de Girón, Santander.

La emergencia, registrada en la noche del lunes 24 de agosto, dejó siete buses afectados por las llamas y obligó a desplegar varias unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Floridablanca.

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El incendio ocurrió en el antiguo Portal de Metrolínea de Girón

El fuego se reportó hacia las 8:12 de la noche, luego de que habitantes de la zona advirtieran una columna de humo grande y espesa sobre el sector del Anillo Vial, donde se encuentra el portal.

Una primera máquina fue enviada para verificar la situación y confirmó que se trataba de un incendio que comprometía varios vehículos.

Ante la magnitud de la conflagración, fueron movilizadas unidades de las estaciones Central, Zona Franca y Girón.

En total participaron cuatro máquinas extintoras, una ambulancia y diez bomberos, quienes trabajaron para controlar las llamas y evitar que se extendieran a otros vehículos.

El sargento Carlos Portilla, supervisor de Operaciones del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca, explicó a Caracol Radio, que posteriormente se realizó una inspección en las instalaciones para descartar la presencia de personas atrapadas.

La búsqueda terminó sin reporte de víctimas ni personas que necesitaran atención médica.

#ATENTOS | Nuevamente se registra un incendio en el portal de Girón de Metrolínea, unidades de bomberos ya se encuentran en el lugar atendiendo la emergencia. pic.twitter.com/rtiOCM83vT — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) August 25, 2026

Investigan si el incendio fue provocado

Una de las principales incógnitas ahora es establecer cómo comenzó el fuego.

Aunque existe la hipótesis de una posible intervención de terceros, esta posibilidad todavía no ha sido confirmada por las autoridades.

Una vez controlada la emergencia, los organismos de socorro solicitaron la presencia de la Policía para entregar el lugar y permitir el inicio de las investigaciones correspondientes.

Serán las autoridades las encargadas de determinar si hubo una acción intencional y establecer responsabilidades.

El nuevo episodio ocurre después de varias emergencias similares registradas este año en el mismo lugar.

En febrero, un incendio consumió al menos 14 buses, mientras que en mayo otra conflagración afectó aproximadamente 24 vehículos, de acuerdo con reportes de los organismos de socorro.

Con la emergencia de este lunes, ya son cuatro los incendios registrados durante 2026 en el antiguo Portal de Metrolínea de Girón.

La repetición de las conflagraciones vuelve a poner la atención sobre las condiciones de seguridad de una infraestructura que permanece sin operación.

La situación ya había generado preocupación en meses anteriores.

Tras el incendio de mayo, la Dirección Nacional de Bomberos reportó que 24 buses resultaron afectados y que no hubo personas lesionadas.

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En esa emergencia también participaron cuatro máquinas y 13 unidades del Cuerpo de Bomberos de Floridablanca.

Por ahora, Bomberos de Floridablanca no cuenta con un consolidado sobre cuántos buses han resultado incinerados o afectados en los cuatro incendios registrados durante este año en el Portal de Girón.