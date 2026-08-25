En Vélez, Santander, la falta de agua ya no es solamente un problema para los hogares.

La escasez también está golpeando directamente a los productores de bocadillo, una de las actividades económicas más representativas del municipio.

EPM alerta por bajos caudales y pide ahorrar agua: podrían presentarse cortes en algunos sectores

Crisis de agua amenaza producción de bocadillo

El problema preocupa porque la elaboración de este producto depende del agua para diferentes etapas del proceso.

Con el suministro limitado, las fábricas tienen dificultades para mantener su operación y los empresarios deben buscar alternativas para conseguir el líquido.

La situación ha vuelto a poner en el centro de la discusión una dificultad que Vélez ha enfrentado durante años y que, en épocas de sequía, termina trasladándose directamente a la producción.

En uno de sus reportes, la FM señaló que el acceso al líquido había disminuido un 70 % y que los industriales tenían que conseguir agua en otros municipios para poder mantener funcionando sus fábricas.

El problema no es menor. El agua es necesaria para actividades relacionadas con la elaboración del bocadillo, por lo que cuando el suministro falla, los productores no pueden simplemente continuar trabajando con normalidad.

La situación también genera sobrecostos. Conseguir agua por fuera del sistema habitual significa asumir gastos adicionales para poder mantener activa una producción que depende de un suministro constante.

El alcalde Orlando Ariza aseguró al medio en mención que las pérdidas ya son millonarias y que más de 2.000 empleos relacionados con la industria del bocadillo están en riesgo si el desabastecimiento continúa.

La administración municipal de Vélez mantiene un plan de contingencia con cuatro carrotanques para llevar agua a los sectores que más lo necesitan.

Sin embargo, el alcalde Orlando Ariza ha reconocido que esta medida no alcanza para cubrir toda la demanda.

En el municipio funcionan alrededor de 30 fábricas de bocadillo, una actividad que genera empleos y requiere agua en diferentes etapas de elaboración.

Entre ellas están el lavado de la guayaba y la generación de vapor mediante las calderas.

La falta de agua está complicando la producción del tradicional bocadillo veleño y generando dificultades para las fábricas que dependen del suministro para mantener sus procesos. Foto: Johann Correcha

Crisis vial también golpea a Vélez y complica el transporte de productos

A la crisis por la falta de agua se suma la difícil situación vial que enfrenta la región. Según el alcalde de Vélez, Orlando Ariza, los problemas en la vía Bucaramanga-San Gil han llevado a que vehículos de carga pesada utilicen como alternativa la ruta del Carare.

El problema es que esta carretera también presenta un deterioro importante y está afectada por una falla geológica, lo que dificulta el tránsito y aumenta los tiempos y las dificultades para movilizar mercancías.

¿Podría haber racionamiento de agua en Barrancabermeja durante los próximos días?

Para los productores de bocadillo, esta situación representa una presión adicional.

Mientras enfrentan las dificultades para conseguir el agua necesaria para mantener la producción, también deben lidiar con problemas para transportar sus productos.

Lo anterior termina golpeando dos puntos clave de la economía de Vélez: la producción y la comercialización del tradicional bocadillo veleño.