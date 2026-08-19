¿Podría haber racionamiento de agua en Barrancabermeja durante los próximos días?

Los efectos del fenómeno de El Niño que se han venido evidenciando en gran parte del país, comenzaron a manifestarse también en Barrancabermeja, donde el nivel de agua de la Ciénaga San Silvestre ha disminuido cerca de 70 centímetros durante el último mes. Ante este panorama, la Alcaldía Distrital pidió a la comunidad hacer un uso eficiente del agua y adoptar medidas para evitar un eventual racionamiento.

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El llamado fue realizado por el alcalde Jonathan Vásquez durante una visita de verificación a la bocatoma de Aguas de Barrancabermeja, ubicada en la ciénaga San Silvestre. Allí, el mandatario constató la reducción del nivel del cuerpo de agua, una situación asociada a las condiciones de la temporada seca que atraviesa actualmente el territorio nacional.

“En Barrancabermeja ya se empiezan a ver los efectos del fenómeno de El Niño. Por eso hemos tomado medidas y estamos haciendo seguimiento para poder actuar a tiempo y evitar llegar a situaciones extremas, como racionamientos o escasez de agua en nuestra ciudad”, señaló Vásquez.

Frente a este escenario, la Administración Distrital recordó a los ciudadanos la importancia de cumplir las disposiciones establecidas en el Decreto 397 de 2026, mediante el cual se adoptaron medidas preventivas para reducir los riesgos asociados a este evento climático.

Entre las principales recomendaciones se encuentra evitar el desperdicio del recurso hídrico y adoptar prácticas que permitan reducir su consumo durante la temporada seca. La Alcaldía insistió en que el uso responsable del agua será fundamental para mantener el abastecimiento y evitar que la disminución de los niveles de las fuentes genere dificultades para la población.

Alcalde Jonathan Vásquez en la Bocatoma de Aguas de Barrancabermeja. Foto: ALCALDÍA DE BARRANCABERMEJA / API

El llamado también está relacionado con la prevención de incendios. Las autoridades pidieron a los barranqueños abstenerse de realizar quemas y fogatas, incluso cuando estas sean consideradas controladas, debido a las condiciones secas que pueden favorecer la propagación del fuego y generar afectaciones tanto para las comunidades como para el entorno.

La situación se presenta mientras las autoridades mantienen seguimiento a las condiciones ambientales del distrito y al comportamiento de las fuentes de abastecimiento. La reducción registrada en la Ciénaga San Silvestre durante las últimas semanas llevó a la Administración Distrital a reforzar las medidas de prevención y a pedir la colaboración de los ciudadanos.

El objetivo, de acuerdo con la Alcaldía, es anticiparse a posibles escenarios de mayor afectación y tomar decisiones oportunas antes de que la disminución en los niveles de agua pueda traducirse en dificultades para el suministro.

Por ahora, el llamado de la Administración Distrital está centrado en la prevención y en la responsabilidad de la comunidad frente al consumo del recurso. Mientras continúe la temporada seca, las autoridades mantendrán el monitoreo de las condiciones generadas por el fenómeno de El Niño para establecer las acciones que sean necesarias y evitar escenarios como el racionamiento o la escasez de agua en Barrancabermeja.