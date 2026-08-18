Así puede solicitar la suspensión de los servicios públicos en Yumbo tras el terremoto del 10 de agosto

Tras el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto, con epicentro en inmediaciones de San José del Palmar, Chocó, continúan las acciones de las autoridades en los municipios que reportaron afectaciones como consecuencia del movimiento telúrico.

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En Yumbo, Valle del Cauca, una de las medidas adoptadas busca facilitar los trámites de las familias cuyos inmuebles resultaron afectados y actualmente no cuentan con condiciones para ser habitados.

La Secretaría General de la Alcaldía de Yumbo informó que Emcali habilitó un formulario virtual para solicitar la suspensión de los servicios públicos en aquellas propiedades que presentan afectaciones que impiden su ocupación.

La herramienta busca evitar que los ciudadanos tengan que realizar el procedimiento de manera presencial y permitir que la solicitud pueda hacerse a través de internet.

Para iniciar el trámite, los usuarios deberán ingresar a la página oficial de Emcali y ubicar el banner denominado “Solicita aquí clausura de servicios públicos”. Desde allí podrán acceder al formulario dispuesto para este proceso.

Una vez dentro de la plataforma, el solicitante deberá registrar la información correspondiente al inmueble y sus datos de contacto. Entre los datos requeridos se encuentran el número de contrato, la dirección de la propiedad afectada, el nombre completo de quien realiza la solicitud, su número telefónico y un correo electrónico en el que pueda recibir las notificaciones relacionadas con el trámite.

El formulario también permite adjuntar documentación para respaldar la solicitud. En este caso, se puede incluir el documento de identidad del solicitante y una copia de la factura de los servicios públicos. De acuerdo con la información entregada por la Alcaldía de Yumbo, estos documentos son opcionales.

Después de diligenciar los datos, los usuarios deberán verificar que la información registrada sea correcta y, posteriormente, enviar el formulario para continuar con el proceso.

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Una medida para facilitar los trámites de las familias afectadas

La habilitación de este mecanismo se suma a las acciones que se adelantan en Yumbo para atender las situaciones derivadas del terremoto, que dejó afectaciones en diferentes zonas del país y generó labores de evaluación y atención en los municipios afectados.

En este caso, el procedimiento está dirigido específicamente a quienes tienen inmuebles que, debido a las condiciones ocasionadas por la emergencia, no pueden ser habitados y requieren gestionar la clausura de los servicios públicos.

La Alcaldía de Yumbo, a través de la Secretaría General, señaló que continúa acompañando y orientando a las comunidades afectadas, además de mantener la articulación con las entidades competentes para facilitar la atención de las necesidades surgidas después del movimiento telúrico.

De esta manera, los ciudadanos que requieran realizar este trámite cuentan con una alternativa virtual para presentar la solicitud ante Emcali.