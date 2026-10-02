El plan que abarca a los 12 municipios ya fue aprobado y ahora deberá continuar su trámite ante la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

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El Quindío ya tiene una cifra oficial para su reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto y el monto supera los $3,2 billones.

Así quedó establecido en el Plan de Acción Específico Departamental (PAE Quindío), aprobado por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres.

El documento contempla la recuperación de los 12 municipios del departamento y establece un presupuesto de $3 billones 293.000 millones para atender las afectaciones provocadas por el sismo.

La aprobación se produjo durante una sesión liderada por el gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, con participación de entidades como la UNGRD, el Ejército, la Policía, la CRQ y la Defensa Civil. El PAE recibió 11 votos positivos de 14 posibles.

Quimbaya Quindío Terremoto 10 agosto 2026 Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

La cifra contempla intervenciones en diferentes sectores afectados por el terremoto, entre ellos infraestructura pública, instituciones educativas, hospitales y viviendas.

De acuerdo con el secretario de Planeación Departamental, Luis Alberto Rincón Quintero, la mayor parte de los recursos tendría que llegar desde el Gobierno nacional. Del total establecido en el plan, $3 billones 86.000 millones corresponderían a la Nación, mientras que el departamento aportaría $130.000 millones.

A esto se suman $68.077 millones de los 12 municipios y $8.373 millones provenientes del sector privado.

El objetivo es que estos recursos permitan poner en marcha durante un periodo de un año las acciones contempladas en el plan de recuperación, con recursos del Fondo Milagro y las partidas que sean asignadas por el Gobierno Nacional a través de sus ministerios.

El terremoto arremetió contra las iglesias en Quindío y Valle. En las imágenes, los templos de Alcalá y Cartago. Foto: Suministrada a SEMANA/API.

La cifra representa un aumento frente a la estimación que había presentado el gobernador semanas atrás. El 14 de septiembre, Galvis había señalado que la reconstrucción del Quindío requeriría entre $2 y $2,5 billones, según las necesidades identificadas en los municipios.

Ahora, con el PAE formalmente aprobado, el departamento estableció un monto superior a esa primera estimación.

El documento fue remitido el 30 de septiembre a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, junto con la matriz de necesidades sectoriales, con el propósito de avanzar en la gestión de los recursos del nivel central.

La aprobación del plan representa así un paso para definir qué necesita el departamento y cuánto costaría atender las afectaciones. El siguiente desafío será conseguir los recursos para ejecutar las obras prioritarias de reconstrucción y reactivación social en los 12 municipios del Quindío.

El proceso ocurre luego de un terremoto que dejó afectaciones importantes en viviendas, infraestructura educativa, hospitales y otros sectores del departamento.