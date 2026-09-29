Este martes, 29 de septiembre, a las 10:00 a. m., la Comisión Primera Constitucional Permanente del Senado discutirá en primer debate el Proyecto de Ley Orgánica número 161 de 2026, mediante el cual se busca constituir la Región Entidad Territorial Caribe, establecer sus competencias, organización y fuentes de financiación, y definir disposiciones para su funcionamiento.

La iniciativa involucra a Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena y Sucre, departamentos que desde 2017 conforman la Región Administrativa y de Planificación (RAP) Caribe y que buscan avanzar hacia una figura con mayores competencias y capacidad de gestión.

El proceso tiene antecedentes en 2010, cuando más de dos millones y medio de ciudadanos respaldaron la aspiración regional mediante el ‘Voto Caribe’. En 2017 se constituyó formalmente la RAP Caribe y, en 2024, los gobernadores acordaron en Santa Cruz de Mompox iniciar el proceso de conversión. En 2025, las siete asambleas departamentales avalaron la decisión mediante ordenanza y la Comisión de Ordenamiento Territorial de la Nación emitió concepto favorable. En agosto de 2026, la bancada Caribe radicó el proyecto.

La propuesta desarrolla el artículo 307 de la Constitución Política y la Ley 1454 de 2011. También establece que la conversión solo se perfeccionará si la ciudadanía de los siete departamentos la respalda mediante referendo.

“Este es un ejercicio de región. Ningún departamento puede resolver solo problemas que son de todos: la conectividad, la energía, el agua o la protección de nuestra costa. Por eso los siete gobernadores del Caribe impulsamos juntos este proyecto, comprometidos desde el territorio”, afirmó Jesús Pérez, gerente de la RAP Caribe.

El proyecto deberá superar cuatro debates, dos en el Senado y dos en la Cámara de Representantes, antes de que se convoque el referendo que definirá la conversión.