Artesanos y campesinos afectados por el terremoto del 10 de agosto llevarán saberes de Colombia a una exhibición en París

Abelino Palacio Rentería lleva años dedicado a la orfebrería y la filigrana en el Chocó. En su taller elaboraba las piezas con las que ejercía su oficio y se ganaba la vida, hasta que el reciente terremoto que golpeó la región destruyó completamente el lugar.

Aunque perdió el espacio donde trabajaba, su conocimiento permanece. El próximo 27 de septiembre viajará a París como parte de Territorios Vivos París 2026, iniciativa liderada por ASODAMAS Colombia para llevar a Francia artesanía, moda, saberes ancestrales y patrimonio de diferentes regiones colombianas.

Palacio elaboró trabajos especiales en filigrana que serán incorporados a una colección, incluidos detalles como botones, además de otras piezas que harán parte de la exposición museográfica.

La delegación también estará integrada por campesinos y artesanos de Cundinamarca, quienes aportarán trabajos en cuero y marroquinería, así como por creadores que llevarán técnicas, materiales y conocimientos de distintos territorios. A ellos se sumarán jóvenes diseñadores y creativos que trabajan en la transformación de saberes tradicionales en piezas contemporáneas.

La propuesta de ‘LOZANO, el verdadero lujo’, casa colombiana fundada por Jorge Lozano, reúne diseño, oficio artesanal y materiales de valor patrimonial como cuero, metales nobles y piedras preciosas, bajo una filosofía basada en tierra, manos, patrimonio, transformación y Colombia.

“Queremos que esos campesinos y artesanos que durante generaciones han trabajado el cuero, los metales, las piedras y otros oficios puedan tener la oportunidad de mostrar su talento fuera del país. El verdadero lujo también está en sus manos, en su conocimiento y en la historia que existe detrás de cada pieza”, explicó Jorge Lozano.

Las actividades se desarrollarán en Francia hasta el 5 de octubre, con jornadas académicas, encuentros con artesanos franceses, intercambio de técnicas y experiencias museográficas. El 3 de octubre se realizará en la Maison de l’Amérique Latine la experiencia “Hilos de Territorio” y, posteriormente, en el Pavillon Dauphine, la Pasarela Territorios Vivos ASODAMAS de Colombia.

El viaje se desarrolla en el contexto de la Semana de la Moda en París, pero no hace parte de la programación oficial de Paris Fashion Week.