Ofensiva contra los responsables del ataque con drones al radar de Candelaria, Valle del Cauca: hay importante recompensa

El ataque no logró sacar de operación la infraestructura, pero sí encendió las alarmas en el municipio. Ahora las autoridades buscan a los responsables mientras preparan un refuerzo de seguridad en la zona.

Terroristas atacaron con drones kamikaze radares aéreos en Candelaria, en el Valle del Cauca. Imágenes son impresionantes

La Gobernación del Valle del Cauca y la Alcaldía de Candelaria ofrecieron hasta $ 50 millones de recompensa por información que permita identificar y ubicar a los responsables del ataque con drones contra un radar de vigilancia y control del tránsito aéreo de la Aeronáutica Civil.

La decisión fue tomada durante un Consejo Extraordinario de Seguridad realizado después del ataque registrado en el corregimiento de El Carmelo, donde varios drones cargados con explosivos fueron utilizados contra la infraestructura.

“Se trata de una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que nos permita ubicar a estos bandidos”, señaló Guillermo Londoño, secretario de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Valle del Cauca.

Pero la respuesta de las autoridades va más allá del dinero.

El Comando Aéreo de Combate realizará sobrevuelos en puntos específicos de Candelaria, mientras tropas del Batallón Pichincha acompañarán los patrullajes y puestos de control móviles junto con la Policía y el Grupo de Operaciones Especiales.

Radar de la Aerocivil que fue atacado con drones en Candelaria. Foto: El País

El despliegue busca reforzar la seguridad después de un ataque que tuvo como objetivo una infraestructura vinculada a la vigilancia del espacio aéreo.

El radar continúa funcionando, según confirmó la alcaldesa de Candelaria, Géssica Vallejo. La funcionaria aseguró que “el sistema no sufrió una afectación grave y se solicitó a la Aeronáutica Civil reforzar la protección de esta infraestructura”.

La Aeronáutica Civil también rechazó el ataque y advirtió sobre el riesgo que este tipo de acciones representa para la seguridad de las operaciones aéreas. El radar presta servicios relacionados con la vigilancia y control del tránsito aéreo en el sector.

Video muestra el impacto de un drone en el municipio de Candelaria. Foto: Tomado de redes sociales

La investigación avanza mientras las autoridades intentan establecer quién estuvo detrás del ataque. Una de las hipótesis apunta al Estado Mayor Central y se mencionó a los frentes Jaime Martínez y Adán Izquierdo, aunque esas líneas todavía están siendo investigadas.

Además, el departamento anunció que avanza en la adquisición de tres sistemas antidrones para la Fuerza Aérea, con el objetivo de fortalecer la capacidad de detección y respuesta frente a este tipo de ataques.

Mientras se desarrolla la investigación, las autoridades hicieron un llamado a los habitantes para que entreguen información que pueda conducir hasta los responsables.

Quienes tengan datos pueden comunicarse con la Sijín de Candelaria en el número 323 273 0929. La Alcaldía indicó que la información será utilizada para avanzar en la identificación y ubicación de quienes participaron en el ataque.