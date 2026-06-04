En Candelaria, Valle del Cauca, la situación del sistema de salud ha sido un gran motivo de preocupación por dos factores que coinciden en el tiempo: las millonarias deudas que mantienen EPS intervenidas con el hospital local y los retrasos que enfrenta el proyecto para la construcción de un nuevo centro asistencial, una obra que todavía espera el aval definitivo del Gobierno Nacional.

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Por una parte, el Hospital de Candelaria aseguró que atraviesa dificultades financieras debido a la falta de giros oportunos por parte de Emssanar y Nueva EPS. Según explicó la gerencia de la institución, ambas entidades le adeudan más de 3.400 millones de pesos, situación que ha puesto presión sobre la operación de algunos servicios.

Lo más preocupante es que cerca de 150 profesionales de la salud se han visto afectados por demoras de hasta dos meses en sus remuneraciones.

La situación genera preocupación entre autoridades locales, trabajadores del sector y usuarios. Foto: Alcaldía Municipal de Candelaria Valle - API

El Hospital Local de Candelaria atiende un promedio de 35.000 personas, que resultarían afectadas si se llega a suspender cualquiera de los servicios que este ofrece.

En el momento, los proveedores tampoco les entregan medicamentos ni otros insumos por la deuda acumulada, situación por la que el gerente pide, con urgencia, un diálogo conciso con los interventores de estas entidades, para lograr un acuerdo de pagos.

Por otra parte, crece la incertidumbre alrededor del nuevo hospital proyectado para el municipio. A día de hoy, la iniciativa está detenida debido a la falta de un aval del Gobierno nacional. Las autoridades locales señalaron que el proyecto es considerado prioritario para fortalecer la capacidad de atención de la población de Candelaria y responder al crecimiento demográfico que registra el municipio durante los últimos años.

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Según la Gobernación del Valle del Cauca, en cabeza de Dilian Francisca Toro, el proyecto fue radicado hace un año ante el Gobierno nacional y, aunque cuenta con estudios, diseños y recursos para su primera fase, aún no recibe la aprobación necesaria para iniciar obras.

“Hace un año que le radicamos este proyecto al Ministerio de Salud y aún no hemos podido obtener una respuesta positiva y, sin esto, no podemos iniciar la construcción, a pesar de que tenemos los recursos para realizar la primera fase del hospital porque ya estos fueron aprobados con un crédito tanto por el concejo como por la asamblea departamental. Por eso queremos hacerle un llamado firme al Gobierno nacional para que otorgue la viabilidad que permita avanzar en este proyecto”, señaló Toro.

Dilian Francisca Toro pidió al próximo presidente priorizar el diálogo con gobernadores y alcaldes. Foto: Suministrado

La construcción del nuevo centro asistencial es de vital importancia, no solo por su gran mejoría, sino por la compleja situación del hospital local. Además, en un municipio que supera los 115.000 habitantes, es fundamental brindar las mayores garantías posibles para los ciudadanos.

En el caso de Emssanar, una de las EPS señaladas por el Hospital de Candelaria, el Gobierno Nacional decidió recientemente prorrogar por un año más la intervención forzosa administrativa debido a la persistencia de problemas financieros y operativos identificados por la Superintendencia Nacional de Salud. La medida estará vigente hasta mayo de 2027.