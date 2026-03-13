Valle del Cauca

Nuevo golpe al narcotráfico en el área metropolitana de Cali: incautan 422 kilos de marihuana

La acción policial se desarrolló en vías del corregimiento de El Cabuyal, Candelaria.

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Redacción Semana
13 de marzo de 2026, 11:38 a. m.
Incautación de droga en el Valle del Cauca
Incautación de droga en el Valle del Cauca Foto: cortesía

Un nuevo golpe contra las redes del narcotráfico fue asestado por la Policía Nacional en el área metropolitana de Cali. En las últimas horas, uniformados incautaron cerca de media tonelada de marihuana durante un operativo de control en el municipio de Candelaria, resultado que se convierte en el segundo cargamento interceptado en menos de una semana en corredores estratégicos del sur del Valle del Cauca.

La acción policial se desarrolló en vías del corregimiento de El Cabuyal, donde unidades que realizaban labores de registro y control detectaron movimientos sospechosos de un vehículo tipo camioneta que transitaba por la zona. Según informaron las autoridades, la presencia de los uniformados generó la reacción inmediata de los ocupantes del automotor, quienes optaron por abandonar el vehículo para evitar ser capturados.

Al inspeccionar la camioneta, los policías encontraron un cargamento de marihuana distribuido en varios paquetes prensados. En total fueron incautados 422 kilogramos del estupefaciente, cuyo valor en el mercado ilegal fue estimado en aproximadamente 253 millones de pesos.

De acuerdo con la Policía, el hallazgo se produjo gracias al despliegue de controles permanentes sobre corredores utilizados con frecuencia por organizaciones criminales para movilizar drogas hacia diferentes puntos del país. “La presión operativa sobre estas rutas obligó a los delincuentes a abandonar el vehículo con el cargamento”, señalaron fuentes de la institución al referirse al operativo.

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Este resultado se suma a otro importante decomiso realizado el pasado viernes en la vía que conecta a Jamundí con Cali, donde también fue interceptado un cargamento de estupefacientes que pretendía ser movilizado por las estructuras dedicadas al narcotráfico en la región.

Con estos dos operativos consecutivos, las autoridades aseguran haber provocado pérdidas millonarias a las organizaciones criminales que buscan utilizar las carreteras del Valle del Cauca como rutas estratégicas para el transporte de drogas.

La Policía indicó que estos corredores viales continúan siendo objeto de vigilancia permanente debido a su importancia para las redes de tráfico de estupefacientes que operan entre el suroccidente del país y otros destinos nacionales.

En lo que va del año, las autoridades reportaron la incautación de 2.792 kilogramos de estupefacientes en diferentes procedimientos adelantados en el departamento. Los resultados hacen parte de los planes de prevención y control desplegados para frenar el tráfico de drogas y afectar las finanzas de las estructuras criminales.

“La institución continuará desarrollando acciones contundentes contra el narcotráfico”, indicaron voceros policiales, quienes reiteraron que los operativos se mantendrán en los principales ejes viales con el objetivo de garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en esta zona del suroccidente colombiano.