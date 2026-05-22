Al menos seis muertos ha dejado la confrontación de las comunidades indígenas en Silvia, Cauca, lo que prendió las alarmas del Gobierno nacional luego de que el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, diera a conocer un balance en el que también son más de cien las personas heridas.

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El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó que hasta el momento hay un saldo de por lo menos seis indígenas muertos y más de un centenar de heridos. Foto: Ministerio de Defensa

La disputa que tienen los pueblos indígenas Nasa y Misak se da por un territorio ancestral en esta zona de Colombia, lo que hizo que las Fuerzas Militares realizaran un despliegue de uniformados para intentar contener la violencia y proteger a la población civil.

“Acabamos de revisar la crítica situación derivada del enfrentamiento absurdo entre dos pueblos indígenas caucanos, el Misak y el Nasa, en la zona rural de Silvia, Cauca, donde hasta el momento la información que tenemos es que habría por lo menos seis muertos y más de un centenar de heridos”, aseguró el ministro.

Asimismo, el ministro de Defensa señaló que desde el Gobierno nacional han llevado a cabo acciones humanitarias y el control con los integrantes de la Fuerza Pública con el fin de poder evitar nuevos hechos de violencia.

“Paralelo a todos los esfuerzos humanitarios que está haciendo el Gobierno nacional, hemos desplegado las capacidades de la Fuerza Pública allá directamente en el terreno, con un único objetivo: proteger la vida. Buscamos que las confrontaciones ya terminen”, manifestó.

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Lo que también pretenden evitar las tropas en la zona rural de Silvia, Cauca, es que los grupos criminales utilicen esta confrontación para efectuar sus acciones violentas.

“Por ello, nuestros militares que están en el terreno van a acompañar a la población, pero también a protegerla. No solamente del enfrentamiento entre ellas, sino también de otros actores criminales que podrían estar detrás de acciones contra la población, contra nuestros pueblos indígenas”, señaló el ministro.

Luis Enrique Tunubalá, líder y autoridad indígena del pueblo Misak, murió durante los disturbios registrados en el oriente del departamento del Cauca. Foto: TV Norte Noticias

El jefe de la cartera de Defensa dijo que es necesario que las comunidades indígenas frenen estas confrontaciones violentas que solo traen desgracias y no solucionan lo que hoy está en disputa.

“Invitamos a todas las comunidades indígenas, a todos los pueblos, a que se unan en este llamado para que nuestros pueblos Nasa y Misak encuentren en el diálogo la solución. El problema de las tierras entre comunidades indígenas, entre los pueblos, no se soluciona matando al otro”, afirmó.

En medio de la crisis, el presidente Gustavo Petro anunció la convocatoria de una reunión en la Casa de Nariño para intentar construir acuerdos entre las partes enfrentadas.

“El presidente de la República ha sido muy claro en ofrecer un espacio para que el próximo lunes, en la Casa de Nariño, los líderes del pueblo Nasa y los líderes del pueblo Misak se reúnan con él y con todos los entes del Gobierno necesarios para encontrar la solución”, reveló el ministro.