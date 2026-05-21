Protestas de transportadores paralizan varios puntos de Cali este jueves 21 de mayo

Este jueves, 21 de mayo, se registran varios bloqueos en la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, por parte de los transportadores lo que ha generado graves traumatismos en los desplazamientos por los cierres que hay en varios puntos.

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Desde la Secretaría de Movilidad de Cali precisaron que trabajan en el monitoreo de lo que ocurre en las diferentes vías de la ciudad. Duvier Ossa, desde el centro de gestión de la dependencia, confirmó que desde tempranas horas se registran bloqueos parciales en varios puntos estratégicos de la capital del Valle del Cauca.

“Hoy, jueves, 21 de mayo del año 2026, reportamos algunos cierres intermitentes, algunos bloqueos en algunos puntos de la ciudad”, señaló el funcionario en un balance oficial dirigido a la ciudadanía caleña.

Uno de los puntos afectados es la carrera octava con calle 71, donde se presenta paso intermitente en ambos sentidos de la vía.

“En este momento se presenta paso intermitente por el sector de la carrera octava con calle 71, en ambos sentidos. Ahí pasa un carril”, explicó Ossa.

Las autoridades también confirmaron la presencia de buses de transporte público estacionados en inmediaciones del puente de Juanchito, específicamente en la carrera octava con calle 81, lo que ha generado complicaciones en la movilidad hacia el oriente de la ciudad.

“Tenemos también ya ubicados unos buses de transporte público en la carrera octava con 81, el puente de Juanchito”, afirmó el gestor operativo.

Otro de los puntos más complejos reportados durante la mañana de este jueves es la vía Cali–Palmira, cerca del sector de Paso del Comercio, donde varios vehículos permanecen estacionados y el tránsito avanza de manera intermitente.

“Tenemos también información de que en la vía Cali-Palmira, cerca a Paso del Comercio, se encuentran ya unos vehículos estacionados. También van a pasar intermitentemente”, manifestó.

El funcionario también señaló: “Tenemos ya también vehículos ubicados sobre el sector de Sameco desde tempranas horas. Todo esto es, aparentemente, a una protesta del transporte público aquí, en la ciudad de Santiago de Cali”.

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Bloqueos en Cali generan caos en la movilidad. Foto: Suministrada a SEMANA.

En medio de estas manifestaciones, las autoridades informaron sobre unidades de tránsito y grupos de reacción en diferentes sectores para intentar minimizar el impacto sobre la movilidad y garantizar el desplazamiento de los ciudadanos.

“Nuestras unidades de tránsito están ubicadas, el grupo de reacción, en puntos estratégicos para agilizar el tráfico vehicular y apoyar a toda la ciudadanía en sus traslados”, indicó Ossa.

Las autoridades enviaron recomendaciones a la ciudadanía que hace desplazamientos por varios puntos de Cali.

“Les recomendamos estar muy atentos a las redes sociales de la Secretaría de Movilidad y de la Alcaldía de Cali para estarles informando por ese medio el paso a paso del día de hoy, de las protestas pacíficas que vamos a tener en la ciudad”, concluyó el funcionario.