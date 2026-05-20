Cali se tomó Bogotá con el foro Cali: la ciudad que se reinventa - renovación urbana, cultura e innovación para una nueva etapa de ciudad. Un espacio para posicionarla en la conversación nacional como una ciudad que se está reinventando desde la renovación urbana, la cultura, la innovación, el desarrollo económico y la transformación social, a través de proyectos e iniciativas que están redefiniendo su futuro.

“Una ciudad más humana”: la apuesta de renovación urbana de Cali será eje de la conversación en un foro en Bogotá este 20 de mayo

El evento inició con el panel LA GRAN PREGUNTA | La ciudad que se reinventa: ¿qué está cambiando en Cali? en el que Juan Carlos Castro Lozano, director ejecutivo de Invest Pacific; Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos; Juan Fernando Puerta, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo; Camilo Jaramillo Botero, CEO de Zonamerica Colombia y Carlos Enrique Rodríguez, subdirector general de SEMANA, analizaron cómo esta metrópoli está construyendo una nueva narrativa de ciudad a partir de la renovación urbana, la llegada de inversión, el crecimiento del ecosistema de innovación, la recuperación de espacios estratégicos y nuevas apuestas de desarrollo.

Lozano indicó que entre los sectores que están liderando la inversión en Cali están la tecnología y sus subsectores y el turismo de salud. “Eventos importantes han hecho que Cali esté en la lupa de los inversionistas. Además, la energía y la agricultura son temas importantes hoy para Cali”.

Juan Carlos Castro Lozano, director ejecutivo de Invest Pacific Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Puerta por su parte indicó que Cali ha mostrado una recuperación y crecimiento sólido en el sector aeronáutico. “Wingo empezó su operación en Cali en 2017. La ruta Cali-Bogotá y Bogotá-Cali se convirtió en nuestra ruta más importante”. Y aseguró que la COP16 impulsó este avance y que seguirán apostando por esta ciudad.

Juan Fernando Puerta, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

En cuanto a retos, Lara dijo que la competitividad del aeropuerto era clave. “Muchas aerolíneas dicen que Cali tiene todo, pero no tienen la certeza de que el aeropuerto les va a dar todas las garantías, por eso es importante solucionar la situación del aeropuerto y estamos perdiendo competitividad”.

Botero en contraste dijo que como compañía vieron en Cali preparación e infraestructura para generar talento.

Camilo Jaramillo Botero, CEO de Zonamerica Colombia. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Las oportunidades

El director ejecutivo de Invest Pacific explicó que para atraer inversión es clave la calidad del talento humano, el capital natural y la conectividad. “Suecia, Francia y Filipinas son países que están poniendo los ojos en Cali y eso demuestra el potencial de Cali”.

Sobre turismo, director de Gobierno y Asuntos Legales de Wingo concordó con Lara con que es importante solucionar la operación del aeropuerto ya que es uno de los que mejores condiciones meteorológicas tiene en el país. “Aunque la Aerocivil es un aliado importante de las aerolíneas, no sabe operar un aeropuerto. Es importante que involucren a las aerolíneas y que incentiven el tráfico de pasajeros. Somos el hub más importante del suroccidente”. Además dijo que hay que volver a Cali una ciudad de grandes eventos, pero que sean constantes.

Sobre el diferencial de la Sucursal del Cielo con respecto a otras ciudades, Lara aseguró que es diversa, creativa, identidad cultural nutrida, bien ubicada geográficamente y con un capital humano incomparable. “Cali es maravillosa. El reto es que el caleño se coma el cuento y se valore lo que la ciudad es”.

Mabel Lara, asesora de proyectos estratégicos. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Juan Carlos aseguró que el tejido empresarial de Cali tiene el conocimiento para resolver los problemas y generar fuentes de energía que atiendan las necesidades globales.

Cali llega a Bogotá para mostrar su transformación urbana, cultural y de innovación. Siga la transmisión en vivo

Puerta en esa línea enfatizó en que la oportunidad de reinventarse es clave porque se tiene visibilidad internacional, potencia cultural y deportiva, y gastronomía del pacífico. “Creo también que hay una oportunidad muy grande en turismo de salud. Hablemos bien de Cali, eso hace la diferencia”.

Para Botero, la pasión, la diversidad y la cultura es lo que los hace únicos. “Exportamos talento y hay un estándar alto de talento y calidad de vida”.