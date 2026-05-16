Cundinamarca y Boyacá son los dos departamentos más importantes en el cultivo de papa en el país, ya que ambos territorios concentran cerca del 64% de la producción de dicho alimento. Este tubérculo es fundamental para la seguridad alimentaria y la economía del campo colombiano, pues representa alrededor del 1,4% del PIB agrícola.

“El campo no es un lugar de sacrificio. Tenemos que verlo como un lugar de oportunidades”

Por esta razón, PepsiCo, junto con Yara Colombia, anunció la puesta en marcha de un piloto en 596 hectáreas de estos departamentos, equivalentes a 15.000 toneladas de papa por ciclo, con el objetivo de descarbonizar, reducir el impacto ambiental y hacer mucho más sostenible el proceso de siembra sin afectar la productividad. De este producto dependen más de 90.000 familias en el país.

Desde la casa de marcas icónicas, como Papas Margarita® y DeTodito®, explicaron que esta iniciativa consiste en la implementación de fertilizantes Yara Climate Choice™, fabricados con energía renovable y procesos más eficientes, que permiten reducir hasta un 90% las emisiones asociadas a su producción.

Cultivos de papa en Cundinamarca y Boyacá, donde avanza un proyecto que apuesta por tecnologías más sostenibles y fertilizantes de menor impacto ambiental. Foto: Yara-API

Además, el proyecto incluye un uso más eficiente del agua, la energía y otras aplicaciones de manejo fitosanitario en campo, que sumado a lo anterior podría generar hasta un 27% de reducción adicional en la huella por tonelada de papa producida.

Esto se suma al 72% del volumen total de papa que ya utiliza fertilizantes de baja huella de carbono, producidos por Yara Colombia en su planta de Cartagena, con reducciones cercanas al 60% en su proceso de producción frente a alternativas tradicionales.

“Más allá de su dimensión productiva, esta primera etapa tiene como objetivo principal transferir conocimiento, generar aprendizaje en campo y fortalecer capacidades en torno a prácticas de descarbonización, especialmente en el manejo eficiente de la fertilización. Queremos acompañar a los agricultores, validar los resultados y sentar bases sólidas para seguir avanzando en la reducción progresiva de la huella de carbono de los cultivos de papa que hacen posible productos como Margarita®”, destacó Esaú Cervantes, responsable de Agro Andinos de PepsiCo.

Además de reducir significativamente las emisiones de CO2 asociadas a la producción del fertilizante frente a alternativas tradicionales, Cervantes añadió que esta iniciativa también promueve un uso más eficiente de los nutrientes.

Al mismo tiempo, protege las fuentes hídricas y mejora la salud del suelo, fortaleciendo la productividad en campo y la agricultura regenerativa.

En el mismo sentido, Andrés Useche Díaz, vicepresidente de la Región Andina de Yara Latam, destacó que Colombia es uno de los principales productores de papa en América Latina y es parte fundamental de la seguridad alimentaria del país, por lo que contar con soluciones nutricionales que permiten reducir hasta en un 90% las emisiones asociadas a la producción de fertilizantes a puerta de fábrica no es una promesa, sino una tecnología disponible hoy en manos de los agricultores colombianos.

“Estos agricultores, que llevan generaciones cultivando en las montañas colombianas, merecen las mejores herramientas para seguir haciéndolo de manera sostenible. Alianzas como la que construimos con PepsiCo demuestran que, cuando la industria se une con un propósito claro, el cambio llega al campo”, sostuvo el directivo.

La iniciativa también promueve un uso más eficiente de los nutrientes. Foto: Yara/API

Ambas compañías reafirmaron su compromiso con un agro más sostenible. Señalaron que esto es posible cuando se combina innovación, eficiencia y responsabilidad ambiental desde el primer eslabón de la cadena.

Ahora esperan extender este proceso a todas las hectáreas de los agricultores proveedores de PepsiCo, que suman cerca de 2.300 hectáreas de cultivo de papa en Colombia.

“El agro es muy importante para Colombia, pero no se está aprovechando lo suficiente”: Patria Investments

La apuesta también busca consolidar un modelo replicable en otras regiones del país, en el que la sostenibilidad ambiental vaya de la mano con la rentabilidad para los productores, facilitando la adopción de tecnologías para el campo y fortaleciendo la competitividad del agro colombiano en el largo plazo.