¿Va a viajar con su perro este puente festivo? El peligro oculto del ‘golpe de calor’ en tierra caliente que puede afectar a su mascota

El puente festivo es un espacio de descanso y tranquilidad donde miles de ciudadanos de Colombia aprovechan para salir en carretera acompañados de sus familias.

¿Síntoma de enfermedad? Las razones detrás de la nariz seca en los perros

Varios de estos turistas buscan como destinos principales aquellas zonas que ofrecen un cambio de clima, sobre todo destinos más cálidos para aprovechar un merecido descanso.

Aunque en estos viajes usualmente se suman también las mascotas de las familias, como los perros, no mucha gente reconoce el impacto de calor que afecta a los denominados “mejores amigos del hombre”.

Es ante ello que varias entidades sanitarias caninas emiten una serie de consejos para evitar que los golpes de calor presenten algún daño para su perro.

Durante el puente festivo, las mascotas también pueden sufrir golpes de calor si no se toman precauciones. Foto: Getty Images

¿Cuáles son las mascotas que se ven más afectadas por los golpes de calor?

De acuerdo con la clínica veterinaria Kivet, existen varias maneras para identificar aquellas mascotas que son más propensas a resultar afectadas si se encuentran en climas calurosos. Los animales que son más vulnerables son:

Mascotas que tienen una edad más avanzada

Mascotas que sufren de sobrepeso

Mascotas que padecen de alguna enfermedad respiratoria o del corazón

Mascotas que tienen un cráneo acortado y ancho (braquicéfalos)

Mascotas que no tengan acceso a tomar agua fresca o que no se puedan acostar en una sombra.

Estas señales permiten que el dueño sea capaz de reaccionar a tiempo, evitando que la mascota pueda sufrir algún daño al estar en una zona calurosa.

Síntomas de calor que afectan a la mascota.

El dueño del perro puede reconocer una clase de síntomas que afectan el bienestar de la mascota cuando se encuentra en temperaturas extremas. Dentro de las principales señales están las siguientes:

Si el perro se encuentra confundido, presenta algún síntoma de ansiedad o muestra aturdimiento

Saliva de manera excesiva y muestra fuertes jadeos y gemidos.

Al momento de tacto, tiene la piel caliente

Si la mascota presenta convulsiones

Si el perro presenta un aumento en su ritmo cardiaco

Si la mascota presenta diarrea

Si al moverse por la zona comienza a tambalear y caer

Si se tumba y presenta complicaciones para volver a levantarse.

Estas son las medidas para ayudar a su mascota en caso de que sufra un golpe de calor

De acuerdo con Kivet, lo ideal para proteger y ayudar a su mascota en estos casos es dirigirse a la clínica veterinaria más cercana, pero si esta no es posible por cualquier motivo, lo que hay que hacer primero es lograr que la temperatura del perro baje.

Esto puede ser alcanzado si se refresca al animal con agua que no esté fría, colocándolo dentro de un ventilador u ofreciéndole cubos de hielo para que pueda lamerlo; mantenerlo hidratado al ofrecerle agua constantemente.

Si se consigue bajar la temperatura, lo recomendable es llevarlo a un centro médico donde lo revise un profesional.