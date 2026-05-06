Pilas: cinco alimentos comunes que aumentan el riesgo de alergias en perros y gatos

Los gatos y perros son animales de compañía que han ganado un gran espacio en los hogares. Estas mascotas requieren de cuidados especiales que deben tenerse presentes en el momento de convertirlas en parte de la familia.

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Uno de esos aspectos en los que se deben tomar precauciones es en la alimentación, la cual es fundamental para la salud y el bienestar de los peludos, ya que influye directamente en su energía, desarrollo y calidad de vida.

Una dieta equilibrada les aporta los nutrientes esenciales como proteínas, grasas, vitaminas y minerales, los cuales requieren para fortalecer su sistema inmunológico, mantener un peso adecuado y prevenir enfermedades comunes como la obesidad o problemas digestivos.

Además, ofrecer alimentos de calidad adecuados a su edad, tamaño y condiciones específicas contribuye a una vida más larga y saludable. En ese marco de la alimentación, también es determinante evitar productos que puedan causarles alergias.

Hay alimentos que pueden causar alegias en los perros.

De acuerdo con los expertos, las alergias alimentarias en estos animales se producen cuando el sistema inmunológico identifica ingredientes habituales como amenazas, generando anticuerpos que desencadenan síntomas como picazón, lesiones cutáneas o trastornos digestivos.

El portal Experto Animal indica que los alimentos que más generan alergia en los perros suelen ser los siguientes:

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Carnes: especialmente el pollo y el pavo.

especialmente el pollo y el pavo. Lácteos.

Huevos.

Cereales como el trigo, el maíz y la cebada.

La soya

El portal Tienda Animal indica que, en el caso de los gatos, los productos que más ocasionan estas molestias son, entre otros: las proteínas de ternera, leche y otros lácteos, huevo, soya y cerdo.

Síntomas de alergia alimentaria

Los especialistas explican que cuando se da la liberación de histamina como primera reacción del cuerpo ante el rechazo exagerado de un compuesto nocivo para la salud, el cuerpo manifiesta signos fácilmente identificables. Unos de tipo dermatológico y otros digestivos. Dentro de los cuales se encuentran:

Las comidas que les generan alergia alimentaria a los gatos pueden causarles vómitos. Foto: Getty Images/iStockphoto

En la piel:

Picor exagerado.

Dermatitis.

Enrojecimiento de la piel.

Laceraciones a causa del rascado.

Pérdida de pelo en algunas zonas.

Otitis.

Digestivos:

Flatulencias.

Diarrea.

Vómito.

Inflamación abdominal.

De acuerdo con información de la Asociación Americana de Dermatología Veterinaria, los signos digestivos como vómitos, diarrea o flatulencias pueden aparecer tras la ingesta del alimento problemático.

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Así las cosas, para evitar que las mascotas presenten problemas alérgicos, es determinante identificar esa comida que genera molestias en la mascota, sea perro o gato.

Para ello, una de las recomendaciones es realizar un listado detallado con todos los alimentos que el animal haya consumido, con la idea de proporcionarle un menú completamente nuevo, que no le genere complicaciones digestivas ni de la piel.