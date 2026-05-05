“Lazare”, el perrito más viejo del mundo, busca una segunda oportunidad tras la muerte de su dueño

Las mascotas se han convertido en parte de la familia, incluso hay quienes han optado por no tener hijos, pero sí mascotas, sobre todo perros así sean cachorros, de mediana o avanzada edad.

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Es algo común, aunque doloroso, que los caninos de mayor edad sean los más difíciles de adoptar, pues las personas prefieren los cachorros o evitar el dolor de tener una mascota en los últimos años de vida.

Sin embargo, recientemente se conoció que el perro más viejo del mundo tuvo una segunda oportunidad y fue adoptado luego de que su dueño falleciera.

Este perro de raza Spaniel Toy Continental, tiene 31 años, y esto se sabe de acuerdo con la revisión de un microchip, lo que hace que se concierta en el perro más longevo en la actualidad.

Lazare, como se llama el perro, vivía en un refugio de Annecy Marlioz (la Sociedad Protectora de Animales) de Annecy Marlioz en la región de Alta Saboya.

Según lo que se conoce del animal, Lazare presenta varias condiciones de salud lógicas por su avanzada edad, entre ellas el hecho de que no puede retraer la lengua.

En la revisión del microchip se encontró que Lazare tiene exactamente 31 años y 150 días, y se indica que nació alrededor del 4 de diciembre del año 1995.

La adopción y nueva oportunidad de Lazare

Tras pasar un tiempo en el refugio debido al fallecimiento de su dueño, Lazare, de 31 años, fue adoptado por Ophélie Boudol, que es dos años menor que el perro.

El perro ahora vive con ella, y Ophélie reveló las razones por las que tomó la decisión de adoptarlo con su avanzada edad: “Lo adopté porque me encantan los animales y conectamos al instante. Me parecía impensable que terminara su vida en el refugio. Necesitaba una familia que lo quisiera”, señaló.

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Lazare superó un Guiness Récord

Hasta el momento, el canino que tenía el título al perro más longevo del mundo pertenecía a Bluey, un pastor australiano que falleció en el año 1939 a la edad de 29 años

De acuerdo con dos métodos, se calculó cual sería la edad de la mascota en edad humana.

Según el método tradicional, que es multiplicar la edad del animal por siete, esto indicaría que Lazare tendría 217 años, pero de acuerdo con el método actualizado, en el que se tienen en cuenta el tamaño, la raza y el desarrollo del perro, esto arrojó que tendría un poco más de 164 años.