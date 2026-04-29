¿Vive en un apartamento? Estas son las cinco razas de perros más tranquilas que se adaptan mejor a espacios pequeños

Aunque muchos consideran que los espacios pequeños son un obstáculo para tener perro, lo cierto es que todo depende de una elección responsable, en la que se deben evaluar factores como el nivel de actividad y el temperamento del animal para asegurar una convivencia armoniosa.

En este contexto, expertos de la World Animal Foundation, PetMD y el American Kennel Club, explican cuáles son las razas de perros más tranquilas, ideales para quienes viven en apartamentos o llevan rutinas pausadas.

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1. Gran Danés

Contrario a la creencia popular de que el tamaño define el nivel de energía de un perro, expertos aseguran que el Gran Danés rompe este mito al destacarse como una de las razas más dóciles.

A pesar de su imponente tamaño, es un perro que se destaca por su carácter tranquilo y porque suele pasar gran parte del día en reposo, siempre que cuente con paseos regulares que le permitan mantenerse equilibrado.

Gran danés y perro pequeño de raza mixta Foto: Getty Images

2. Basset Hound

El Basset Hound es otro ejemplo de este tipo de razas de gran tamaño, pero personalidad calmada. Este perro es conocido por su andar pausado y su gusto por caminatas exploratorias sin prisa.

Basset Hound Foto: The Washington Post via Getty Im

3. Bulldog Inglés

Por esta misma línea aparece el Bulldog Inglés, un canino que destaca por su contextura robusta y su marcada inclinación al descanso. Es sociable y tranquilo, lo que lo convierte en el compañero ideal cuando el espacio es compartido con niños y otros animales.

Bulldog Inglés Foto: Getty Images

4. Pug

Para quienes prefieren perros de tamaño pequeño, el Pug se presenta como una excelente alternativa. Esta raza se caracteriza por su temperamento tranquilo y su carácter apacible; además, es especialmente cariñosa y disfruta de la cercanía y la atención de sus dueños.

Estos perros pueden pasarse el día entero durmiendo en el sofá, se adaptan a los paseos cortos y sesiones de juego en espacios pequeños.

Perro de raza Pug. Foto: Getty Images

5. Cavalier King Charles Spaniel

Esta raza se caracteriza por su temperamento equilibrado y su alta capacidad de adaptación familiar. Además, destaca por su buen comportamiento con los niños, gracias a su carácter paciente y dócil.

Se ajusta con facilidad al estilo de vida de sus dueños, ya sea para acompañarlos en paseos al aire libre o disfrutar de tranquilos periodos en interiores.

Perro de raza Cavalier King Charles Spaniel Foto: Getty Images

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Otras razas de perros tranquilos son el San Bernardo, por su actitud amigable y serena; el Lebrel irlandés, por su temperamento sereno, paciencia y tolerancia familiar; Terranova, por su temperamento gentil y equilibrado.

También está el Shih Tzu, que prefiere los momentos tranquilos con sus dueños; el Clumber Spaniel, ideal para familias activas que disfrutan del aire libre; y el Galgo, por su temperamento equilibrado y dócil.