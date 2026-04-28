¿Qué verduras pueden comer los gatos? Estas son las recomendadas

Los gatos son reconocidos por ser animales carnívoros que normalmente basan su alimentación en la proteína animal procedente de la carne y del pescado. Sin embargo, según los expertos, de forma ocasional, se les pueden proporcionar pequeñas cantidades de frutas y de verduras.

Los mejores alimentos para prevenir el cáncer en perros y gatos

De acuerdo con el portal Experto Animal, a algunos felinos les gustan y, además, pueden aportarles beneficios a nivel nutricional, aunque no son esenciales en su dieta.

Aun así, verduras como zanahoria, calabacín o calabaza pueden ofrecer fibra, ayudar a la digestión y aportar variedad, siempre que se den en cantidades moderadas, bien cocidas y sin condimentos. Es importante tener claro que no todas las verduras son seguras, por lo que es importante evitar opciones tóxicas como la cebolla o el ajo. Así las cosas, estas son las verduras recomendadas para estas mascotas.

Los gatos pueden tener una alimentación variada. Foto: Getty Images

Zanahoria: Esta es una de las verduras más opcionadas para los felinos. Es considerado un producto de fácil digestión, poco calórico, antioxidante y depurativo, además de que es fuente de fibra y de vitaminas. De acuerdo con los especialistas, si bien crudas no son tóxicas, lo ideal es ofrecerlas peladas, cocidas y troceadas en pedazos pequeños.

Guisantes y judías verdes: Experto Animal indica que ambos vegetales son ricos en proteínas, hidratos de carbono, fibra y vitaminas, con lo que le aportan al animal energía y antioxidantes, además de ayudarle a regular el tránsito intestinal. La recomendación es cocinarlos hervidos o al vapor y mezclarlos con otros productos, como carne o pescado.

¿Es usted el elegido? Lo que buscan los gatos en su persona favorita, según expertos

Lechugas: Esta verdura les aporta a los gatos fibra y agua, además de antioxidantes. Tiene efecto depurativo y todas las variedades de lechugas, bien troceadas, pueden ser un complemento en la dieta de este animal de compañía.

Brócoli: En la lista de verduras para gatos también se puede incluir el brócoli, el cual se caracteriza por ser rico en vitaminas, ácido fólico y fibra. Una de las recomendaciones es ofrecerlo bien lavado y cocinado al vapor, hervido o a la plancha.

Los gatos pueden consumir zanahoria cruda, pero debe estar pelada. Foto: Getty Images/iStockphoto

Espinacas y acelgas: Estas verduras son indicadas para el tránsito intestinal y se caracterizan por su importante aporte de vitaminas que ayudan a complementar la alimentación de los felinos. Tanto las espinacas como las acelgas deben ofrecerse bien lavadas y picadas, crudas o cocinadas.

Es importante tener presente que hay otros productos de frutas y verduras que los felinos domésticos no deben consumir. Por ejemplo, los gatos no deben comer aguacate, pues puede hacer que presente diarrea, vómitos e incluso pancreatitis. Esto se debe a una toxina que tiene este alimento, conocida como “persina”.

Los tomates también se deben evitar. Aunque la parte carnosa de estos frutos maduros no es tóxica para estas mascotas, sus hojas y tallos sí pueden ser dañinos, precisa la compañía Purina en su página web.