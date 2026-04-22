Las historias en torno al rescate y protección de animales no se detienen. En todas partes del país aparecen héroes sin capa que se arriesgan a salvar la vida de los que no tienen voz para pedir apoyo.

Esto precisamente fue lo que pasó recientemente en Barranquilla, cuando un grupo de pequeños felinos fue rescatado de una situación de alto riesgo, pues los animales se encontraban en una zona expuesta a peligros eléctricos.

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El caso se hizo público a través de la cuenta de TikTok @Gatomeoow, enfocada en difundir rescates de animales, principalmente de perros y gatos, en situaciones de peligro.

En el video aparece un residente de la ciudad, quien registra el momento en que encuentra a 11 gatos atrapados en un espacio reducido, muy cerca de dos cabinas eléctricas en funcionamiento.

En ese espacio, los pequeños animales corrían el riesgo de quemarse o incluso de morir, pero este ciudadano de nombre Marcos no lo pensó y decidió intervenir y, tomando las precauciones necesarias, fue retirando a cada uno de los gatos, consciente de que cualquier movimiento en falso podía agravar la situación.

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Tras varios minutos de tensión, los animales fueron puestos a salvo en una condición saludable. Sin embargo, la operación de rescate no había concluido. En una segunda intervención, el equipo regresó al lugar al notar que la madre seguía atrapada bajo el pavimento, justo en la zona de los generadores. Después de varios intentos, finalmente consiguieron liberarla y reunirla con sus crías.

Lo que viene

Una vez a salvo, la atención se centró en el bienestar a largo plazo de los gaticos rescatados, así como el de su madre. Los felinos fueron examinados para asegurarse de que no tuvieran lesiones o secuelas por el estrés de la situación. Posteriormente, se activó una campaña de adopción responsable con la idea no solo de ayudarlos de forma momentánea, sino de asegurarles un hogar permanente y lleno de cariño.

Una familia de gaticos fue rescatada en Barranquilla. Foto: Foto:@Gatomeoow

En este caso hay aspectos clave que deben tenerse en cuenta. Por ejemplo, que el compromiso es a largo plazo porque la adopción implica una dedicación que va más allá del entusiasmo inicial, cubriendo necesidades de alimentación, salud y afecto por toda su vida.

De igual forma, es clave encargarse de la salud del animal, con las vacunas de prevención y la esterilización con el fin de controlar la población callejera.

Lo ideal es brindarles un hogar donde puedan desarrollarse plenamente, lejos de los peligros de la calle y que tengan una vida feliz.