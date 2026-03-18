Más de 100 vidas salvadas: el heroico operativo para rescatar a decenas de gatos en plena tormenta

Gracias a una operación en el condado de Wicomico, Maryland, Estados Unidos permitió el rescate de más de cien gatos que se encontraban en condiciones de desnutrición y abandono.

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La intervención fue coordinada por la Oficina del Sheriff local, junto a las fundaciones Humane World for Animals y Humane Society of Wicomico County, además del servicio de Control Animal de la zona.

Los habitantes del sector reportaron la presencia de una gran cantidad de animales en un inmueble deshabitado. Estas denuncias llamaron la atención de las tres autoridades, quienes acudieron al inmueble.

Al ingresar a la propiedad, los equipos de rescate hallaron un total de 110 gatos conviviendo con restos óseos y cuerpos de otros felinos, lo que incrementaba el riesgo de propagación de bacterias y enfermedades infecciosas.

Estado de salud de los gatos

El panorama en la vivienda evidenció que una parte de la población felina permanecía a la intemperie, expuesta a temperaturas bajo cero y nevadas recientes.

Más de 150 gatos fueron rescatados de una casa abandonada tras una tormenta de nieve en Maryland. Foto: Meredith Lee / Humane World for Animals

Otros ejemplares se encontraban en el interior de la estructura, específicamente en áreas de la cocina y despensas, donde presentaban cuadros clínicos relacionados con infecciones respiratorias y lesiones por caídas.

Shalimar Oliver, administradora de casos de delitos contra animales de Humane World for Animals, declaró para CBS News: “Es desgarrador ver a tantos gatos enfermos y desesperados en el frío, sobre todo sabiendo que acaban de soportar una tormenta de nieve en tan mal estado de salud”.

“Su supervivencia es una prueba de su resiliencia, lo que me da esperanza mientras los ayudamos a iniciar un largo camino hacia la recuperación”. Asimismo, la vocera expresó su gratitud hacia la Oficina del Sheriff por permitir la colaboración técnica para brindar el tratamiento médico necesario.

Avance en su proceso de recuperación

Tras la jornada inicial, la organización Humane World for Animals emitió un reporte actualizado sobre el alcance de la operación. La entidad confirmó que, aunque inicialmente se retiraron 110 animales, las labores continuaron durante los días posteriores para capturar de forma humanitaria a los ejemplares que se habían dispersado por los alrededores.

“Logramos rescatar aproximadamente 110 gatos de la propiedad, incluyendo todos los que se encontraban dentro de la casa, así como decenas que estaban afuera. Como es natural, algunos gatos que deambulaban afuera se escondieron o se retiraron durante la operación”, detalló el informe oficial.

Gracias a la instalación de trampas y al seguimiento en la propiedad, se rescataron 42 felinos adicionales, lo que eleva la cifra oficial a más de 150 animales retirados del lugar para recibir atención veterinaria. Los gatos rescatados permanecen bajo observación clínica mientras se define su reubicación en hogares de paso o refugios permanentes.