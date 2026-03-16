Rescate animal en Cali: hallan un ‘minipig’ y seis perros abandonados en una vivienda en condiciones deplorables

Actualmente, los casos de maltrato animal son los que más conmueven y movilizan a los usuarios en redes sociales. Cada vez que se difunde la historia de un perro, gato u otro animal rescatado de situaciones de abandono o violencia, miles de personas reaccionan con indignación, empatía y deseos de ayudar.

Asimismo, para garantizar la protección de estos animales, diversas entidades públicas trabajan de manera articulada, como ocurrió recientemente en Cali, Valle del Cauca, donde la Policía Ambiental rescató a seis perros y a un cerdo miniatura que se encontraban en condiciones deplorables en una vivienda.

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El hecho se registró en el barrio Floralia, al norte de Cali, exactamente en la comuna seis de la ciudad, tras realizar un allanamiento motivado por denuncias de la ciudadanía.

La operación fue posible gracias al trabajo conjunto del grupo de Policía Ambiental, en coordinación con el Centro de Bienestar Animal, el Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (Gelma) de la Fiscalía General de la Nación y la Inspección Especializada en Maltrato Animal del Distrito de Cali.

Estas entidades ejecutaron la orden de allanamiento en una vivienda ubicada en la comuna seis de la ciudad, señalan diferentes medios locales.

Al ingresar al lugar, que al parecer se encontraba deshabitado, las autoridades realizaron la aprehensión material preventiva de seis caninos que fueron hallados en condiciones inadecuadas, así como de un cerdo tipo minipig que presentaba un grave deterioro en su integridad y que quedó registrado en video.

Tras su rescate, todos los animales fueron trasladados al Centro de Bienestar Animal de Cali, donde se encuentran recibiendo atención especializada.

En el marco de estas operaciones, la Policía Metropolitana de Cali agradece el compromiso de los ciudadanos y recuerda que la protección animal es una responsabilidad compartida.

Para denunciar casos de maltrato o abandono, las personas pueden comunicarse con el Grupo de Policía Ambiental al número 316 0186068 o a la línea única de emergencias 123.

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También se puede hacer la denuncia ciudadana por WhatsApp al 3182750101 o al correo inspeccion.uaepa@cali.gov.co, incluyendo los detalles precisos de los hechos. Estos datos hacen parte la Ruta de Atención a Denuncias por Maltrato Animal, implementada por la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal (Uaepa).

Los reportes oportunos contribuyen a reducir una problemática que afecta la convivencia social y ponen de relieve la importancia de fortalecer los mecanismos de protección para las especies más vulnerables, muchas de ellas expuestas a agresiones o al abandono, situaciones que las obligan a vivir en condiciones inadecuadas.